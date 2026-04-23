تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
مخرج "وننسى اللي كان" يرد على اتهامه باستنساخ نهاية "علي كلاي"

Lebanon 24
23-04-2026 | 10:42
A-
A+

مخرج وننسى اللي كان يرد على اتهامه باستنساخ نهاية علي كلاي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حسم المخرج المصري محمد الخبيري الجدل الواسع الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، حول وجود تشابه "متطابق" أو اقتباس في الخيوط الدرامية بين نهاية مسلسل "وننسى اللي كان" من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ونهاية مسلسل "علي كلاي" لطليقها الفنان أحمد العوضي.

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل"، أعرب الخبيري عن دهشته من اتهامات التقليد، قائلاً: "نحن صورنا المسلسل وفقًا لرؤية فنية خاصة، ولم نقتبس النهاية من أي عمل آخر". 

وأوضح أن فريق العمل كان حريصًا منذ البداية على تقديم خاتمة درامية تليق بمسار الأحداث وتصاعدها النفسي، مشيرًا إلى أن أي تشابه في تيمة الفوز الرياضي هو محض صدفة درامية لا تنقص من خصوصية العمل.

وأشاد الخبيري، ببطلة العمل، الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشددا على أنها نموذج للممثل المجتهد، وأضاف قائلاً: "الحفاظ على قمة النجاح لعامين متتاليين في أعمال مكونة من 30 حلقة هو تحدٍ صعب لا يجتازه إلا فنان بموهبة ياسمين، فهي تبذل مجهودًا مضاعفًا في التحضير لكل تفصيلة".

وكان قسم من الجمهور قد وضع نهاية مسلسل "وننسى اللي كان" و" علي كلاي "، في مقارنة دقيقة بعد عرض الحلقات الأخيرة، حيث رصد المتابعون تشابهًا كربونيًا في المشهد الختامي للعملين.

وانتهى مسلسل "علي كلاي" بفوز البطل أحمد العوضي في رياضة الـ MMA، ليتفاجأ بوجود حبيبته "روح" والتي جسدت شخصيتها الفنانة يارا السكري، تحتضنه داخل الحلبة.

أما في مسلسل "وننسى اللي كان" اختتم "بدر"، والذي جسد شخصيته الفنان كريم فهمي، رحلته بفوز مماثل في القفص، ليدخل في سجدة شكر قبل أن تظهر حبيبته "جليلة" لتحتضنه معلنةً انتصار حبهما على كل محاولات التفريق.
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24