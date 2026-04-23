مخرج "وننسى اللي كان" يرد على اتهامه باستنساخ نهاية "علي كلاي"

حسم المخرج الخبيري الجدل الواسع الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، حول وجود تشابه "متطابق" أو اقتباس في الخيوط الدرامية بين نهاية مسلسل "وننسى اللي كان" من بطولة الفنانة ياسمين ، ونهاية مسلسل "علي كلاي" لطليقها الفنان أحمد العوضي.



وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل"، أعرب الخبيري عن دهشته من اتهامات التقليد، قائلاً: "نحن صورنا المسلسل وفقًا لرؤية فنية خاصة، ولم نقتبس النهاية من أي عمل آخر".



وأوضح أن فريق العمل كان حريصًا منذ البداية على تقديم خاتمة درامية تليق بمسار الأحداث وتصاعدها النفسي، مشيرًا إلى أن أي تشابه في تيمة الفوز الرياضي هو محض صدفة درامية لا تنقص من خصوصية العمل.



وأشاد الخبيري، ببطلة العمل، الفنانة ياسمين عبد ، مشددا على أنها نموذج للممثل المجتهد، وأضاف قائلاً: "الحفاظ على قمة النجاح لعامين متتاليين في أعمال مكونة من 30 حلقة هو تحدٍ صعب لا يجتازه إلا فنان بموهبة ياسمين، فهي تبذل مجهودًا مضاعفًا في التحضير لكل تفصيلة".



وكان قسم من الجمهور قد وضع نهاية مسلسل "وننسى اللي كان" و" علي كلاي "، في مقارنة دقيقة بعد عرض الحلقات الأخيرة، حيث رصد المتابعون تشابهًا كربونيًا في المشهد الختامي للعملين.



وانتهى مسلسل "علي كلاي" بفوز البطل أحمد العوضي في رياضة الـ MMA، ليتفاجأ بوجود حبيبته "روح" والتي جسدت شخصيتها الفنانة يارا ، تحتضنه داخل الحلبة.



أما في مسلسل "وننسى اللي كان" اختتم "بدر"، والذي جسد شخصيته الفنان كريم فهمي، رحلته بفوز مماثل في القفص، ليدخل في سجدة شكر قبل أن تظهر حبيبته " " لتحتضنه معلنةً انتصار حبهما على كل محاولات التفريق.



