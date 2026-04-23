بعد شكوى ضدّه... منع إعلاميّ شهير من الظهور على كافة الوسائل الإعلاميّة

أصدر في مصر، قراراً رسميا بإيقاف الإعلامي الرياضي الشهير مقدم برنامج "مودرن سبورت" ومنع ظهوره الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع، بعد تحقيقات في المجلس، والتي أكدت مخالفة مقدم البرنامج للمعايير المهنية، إثر شكوى رسمية تقدم بها ضدّ القناة والإعلامي.



كما ألزم المجلس قناة "مودرن إم تي آي" بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. (روسيا اليوم)

