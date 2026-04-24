لن يترك قرشاً واحداً لهم.. فنان شهير يحرم أولاده من الميراث إليكم السبب (صورة)

فجّر الفنان الشهير إبراهيم تاتليسس قنبلة من العيار الثقيل وذلك بعد إعلانه أنه سيحرم أولاده من الميراث ويتبرع بكافة أملاكه وممتلكاته إلى ، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن هذا القرار.

وبعد خروجه من المستشفى بعد إجراء عملية استئصال للمرارة، أكد تاتليسس أنه "لن يترك قرشاً واحداً" لأحد من عائلته أو أولاده. وقال إن هذا القرار نابع من حرصه على منع أحد من ظلم آخر، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية أمس الخميس.



وشدد على أنه كسب كافة أمواله وثروته من عرق جبينه ولم يرث شيئاً عن والده الذي كان "جزاراً".



إلى ذلك، اعتبر " " كما يلقبه بعض أنه ترك ثروة كبيرة لهم ألا وهي اسمه وشهرته، إلا أنهم لم يستفيدوا منها.



وأتى هذا القرار المفاجئ بعدما استعرت الخلافات بين الفنان وأولاده لاسيما ابنه الأكبر أحمد، ووصلت إلى المحاكم.



