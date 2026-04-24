تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
"كيف تخون زوجتك؟".. مخرج شهير يثير جدلاً واسعاً

Lebanon 24
24-04-2026 | 06:53
A-
A+
كيف تخون زوجتك؟.. مخرج شهير يثير جدلاً واسعاً
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار الإعلان عن فيلم جديد بعنوان "كيف تخون زوجتك؟"، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج محمود كامل، موجة واسعة من الجدل، خاصة أن كامل سبق أن قدّم فيلم "بنات ثانوي" الذي شاركت في بطولته جميلة عوض وهنادي مهنا وحقق تفاعلاً كبيراً قبل سنوات.
 

وأكد كامل أن "اسم الفيلم قد يثير انطباعاً مختلفاً عن مغزاه، لكنه لا يعكس حقيقة العمل الذي ينتمي إلى كوميديا المواقف ذات البُعد الإنساني"، وفق قوله في تصريحات إعلامية. 


وأوضح أن "الفيلم يدور حول رجل مخلص لا يميل للخيانة من الأساس، لكنه يجد نفسه، بفعل ظرف مفاجئ، أمام اختبار غير متوقع يدفعه للتفكير في هذا الطريق، لتبدأ بعدها سلسلة من الأزمات والمفارقات التي تقلب حياته رأساً على عقب في إطار ساخر"، على حد تعبيره.


وأضاف: "الفكرة لا تدور حول تقديم (وصفة) للرجال لخيانة زوجاتهم كما يوحي العنوان، بالعكس نرى كيف بقرار واحد يمكن أن يدخل الإنسان في دوامة ولكن بشكل كوميدي".


وأشار إلى أن "العمل يعتمد على كوميديا الموقف بعيدًا عن المعالجات التقليدية"، لافتًا إلى أن "اختيار الأبطال لا يزال قيد التفاوض مع أكثر من نجم، تمهيداً للاستقرار على التشكيل النهائي خلال الفترة المقبلة".


ودارت أحداث فيلم "بنات ثانوي" حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة وما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة، وشارك في بطولته مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، تأليف أيمن سلامة
مايان السيد

أيمن سلامة

صلاح الدين

جميلة عوض

الغيط

حمود

قاسم

غزاه

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24