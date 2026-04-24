"كيف تخون زوجتك؟".. مخرج شهير يثير جدلاً واسعاً

أثار الإعلان عن فيلم جديد بعنوان "كيف تخون زوجتك؟"، من تأليف نادر وإخراج محمود كامل، موجة واسعة من الجدل، خاصة أن كامل سبق أن قدّم فيلم "بنات ثانوي" الذي شاركت في بطولته وهنادي وحقق تفاعلاً كبيراً قبل سنوات.وأكد كامل أن "اسم الفيلم قد يثير انطباعاً مختلفاً عن مغزاه، لكنه لا يعكس حقيقة العمل الذي ينتمي إلى كوميديا المواقف ذات البُعد الإنساني"، وفق قوله في تصريحات إعلامية.وأوضح أن "الفيلم يدور حول رجل مخلص لا يميل للخيانة من الأساس، لكنه يجد نفسه، بفعل ظرف مفاجئ، أمام اختبار غير متوقع يدفعه للتفكير في هذا الطريق، لتبدأ بعدها سلسلة من الأزمات والمفارقات التي تقلب حياته رأساً على عقب في إطار ساخر"، على حد تعبيره.وأضاف: "الفكرة لا تدور حول تقديم (وصفة) للرجال لخيانة زوجاتهم كما يوحي العنوان، بالعكس نرى كيف بقرار واحد يمكن أن يدخل الإنسان في دوامة ولكن بشكل كوميدي".وأشار إلى أن "العمل يعتمد على كوميديا الموقف بعيدًا عن المعالجات التقليدية"، لافتًا إلى أن "اختيار الأبطال لا يزال قيد التفاوض مع أكثر من نجم، تمهيداً للاستقرار على التشكيل النهائي خلال الفترة المقبلة".ودارت أحداث فيلم "بنات ثانوي" حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة وما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة، وشارك في بطولته مي الغيطي، هدى المفتي، ، ميدو عادل، كريم ، تأليف .