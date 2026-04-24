مغنية شهيرة جدًا تستعد لحدث سياسي وإعلامي في البيت الأبيض

تستعد مغنية الراب نيكي ميناج للمشاركة في عشاء مراسلي في ، والمقرر إقامته السبت المقبل، في حدث سنوي يشهد حضور شخصيات سياسية وإعلامية بارزة.



وبحسب تقارير إعلامية، من بينها صحيفة Page Six، ستحل ميناج ضيفة على شبكة " " خلال المناسبة، كما ستشارك في حفل استقبال خاص يُقام في فندق واشنطن هيلتون، حيث من المتوقع أن تلتقي بعدد من الشخصيات السياسية، من بينهم إريكا كيرك من منظمة "ترنينج بوينت يو إس إيه".

وتأتي هذه المشاركة في وقت لافت مع تزايد حضور ميناج في المشهد السياسي خلال الفترة الأخيرة، إذ كانت قد أعلنت دعمها للرئيس الأميركي خلال فعالية نظمتها المنظمة نفسها العام الماضي، إلى جانب مشاركات أخرى في مناسبات سياسية في واشنطن.

ويُعد عشاء مراسلي البيت الأبيض من أبرز الفعاليات السنوية التي تجمع صحافيين ومسؤولين وسياسيين، إلى جانب وجوه معروفة من عالمي الإعلام والترفيه.