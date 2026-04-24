تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

Lebanon 24
24-04-2026 | 08:24
A-
A+
مغنية شهيرة جدًا تستعد لحدث سياسي وإعلامي في البيت الأبيض
مغنية شهيرة جدًا تستعد لحدث سياسي وإعلامي في البيت الأبيض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تستعد مغنية الراب نيكي ميناج للمشاركة في عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، والمقرر إقامته السبت المقبل، في حدث سنوي يشهد حضور شخصيات سياسية وإعلامية بارزة.

وبحسب تقارير إعلامية، من بينها صحيفة Page Six، ستحل ميناج ضيفة على شبكة "فوكس نيوز" خلال المناسبة، كما ستشارك في حفل استقبال خاص يُقام في فندق واشنطن هيلتون، حيث من المتوقع أن تلتقي بعدد من الشخصيات السياسية، من بينهم إريكا كيرك من منظمة "ترنينج بوينت يو إس إيه".

وتأتي هذه المشاركة في وقت لافت مع تزايد حضور ميناج في المشهد السياسي خلال الفترة الأخيرة، إذ كانت قد أعلنت دعمها للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فعالية نظمتها المنظمة نفسها العام الماضي، إلى جانب مشاركات أخرى في مناسبات سياسية في واشنطن.

ويُعد عشاء مراسلي البيت الأبيض من أبرز الفعاليات السنوية التي تجمع صحافيين ومسؤولين وسياسيين، إلى جانب وجوه معروفة من عالمي الإعلام والترفيه.

ومن المتوقع أن يشهد حفل هذا العام حضور عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية، إلى جانب شخصيات إعلامية بارزة من شبكة فوكس نيوز، فضلاً عن الرئيس التنفيذي للشبكة وعدد من مقدمي البرامج.


كما يتضمن الحدث سلسلة من الفعاليات المصاحبة وحفلات الاستقبال التي تنظمها مؤسسات إعلامية مختلفة في واشنطن، في إطار التجمع السنوي الذي يسلط الضوء على العلاقة بين الإعلام والسياسة في الولايات المتحدة.


ويعد عشاء مراسلي البيت الأبيض من أبرز الفعاليات الإعلامية السنوية في واشنطن، ويجمع بين الطابع السياسي والترفيهي في آن واحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب سيشارك اليوم في اجتماع سياسي مغلق أمام الإعلام
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب تحدث مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب تحدث مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأمين العام للناتو
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأمريكية

فوكس نيوز

دونالد

واشنطن

أمريكي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-04-24
Lebanon24
06:53 | 2026-04-24
Lebanon24
04:27 | 2026-04-24
Lebanon24
02:31 | 2026-04-24
Lebanon24
01:54 | 2026-04-24
Lebanon24
00:37 | 2026-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24