بالصورة… هكذا ردّ مطرب المهرجانات على اتهام طليقته بعدم إنفاقه على نجله

خرج مطرب المهرجانات مسلم عن صمته، عقب استغاثة طليقته التي اتهمته بالتقصير في النفقة على نجله.



وردّ مسلم بنشر مستند قال إنه يثبت تحمّله نفقات ابنه، موضحًا أنه يحوّل مبلغًا يُقدّر بـ180 ألف جنيه كل خمسة أشهر، وذلك عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام".



وكتب مسلم على الوثيقة: "ده أقل ورق عندي في البيت، 180 ألف كل 5 شهور وفي كتير من ده وبشهود، بس هقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل ومش هتكلم تاني في الحوار ده انا بس نزلت إثبات صغير".



وكشف المطرب مسلم شهر آذار الماضي، عن انتهاء أزمته مع ، وشارك جمهوره صورة من مقر النقابة، مؤكدًا عودته لإحياء حفلاته الغنائية قريبًا.



كتب مسلم عبر حسابه الخاص بموقع "إنستغرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، قائلًا: "الحمد لله رجعت الشغل من تاني، وكل حاجة بترجع أحسن من الأول.. استنوا أول حفلات ليا".

