تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

رحيل الوجه الدمشقي الهادئ.. الفنان السوري أحمد خليفة في ذمة الله

Lebanon 24
26-04-2026 | 00:09
A-
A+
رحيل الوجه الدمشقي الهادئ.. الفنان السوري أحمد خليفة في ذمة الله
رحيل الوجه الدمشقي الهادئ.. الفنان السوري أحمد خليفة في ذمة الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غيب الموت الفنان السوري أحمد خليفة في دمشق عن 81 عاماً، بعد مسيرة فنية تجاوزت نصف قرن، ترك خلالها حضوراً هادئاً في المسرح والسينما والتلفزيون، ورسخ اسمه بين الوجوه المألوفة في الدراما السورية.
رحيل الفنان السوري أحمد خليفة.. وجه دمشقي غاب وبقي أثره
ونعت نقابة الفنانين السوريين، فرع دمشق، الراحل في بيان مقتضب، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً موعد التشييع ومراسم العزاء.

وُلد خليفة في دمشق عام 1945، ونشأ في بيئة شعبية بسيطة، حملت إلى شخصيته الفنية ملامح الرجل الدمشقي القريب من الناس، وهي الصورة التي لازمته في كثير من أدواره.

بدأ انجذابه إلى المسرح واللغة والحكاية مبكراً، فكتب الشعر وقرأ التاريخ، قبل أن يخطو نحو التمثيل مطلع ستينيات القرن الماضي. ولم يسعَ إلى النجومية الصاخبة، بل راكم حضوره بهدوء، حتى أصبح واحداً من الأسماء التي بقيت في ذاكرة المشاهد السوري.

تنقّل خليفة بين المسرح والسينما والتلفزيون، وكانت انطلاقته السينمائية الأبرز في فيلم "فداك يا فلسطين" عام 1970، ثم شارك في أفلام عدة خلال السبعينيات، بينها "زوجتي من الهيبز" إلى جانب دريد لحام ونهاد قلعي، و"أحلام المدينة".

وعلى المسرح، حضر في أعمال بارزة مثل "حفلة سمر من أجل 5 حزيران"، و"المأساة المتفائلة"، و"السعد"، قبل أن يثبت مكانته الأوسع في الدراما التلفزيونية، من خلال ما يقارب 140 عملاً.

وعرفه الجمهور خصوصاً بشخصية عبد العظيم واوية في مسلسل "يوميات مدير عام"، كما شارك في أعمال راسخة مثل "يوميات جميل وهناء"، و"الخوالي"، و"ليالي الصالحية"، و"باب الحارة"، و"بيت جدي"، و"أهل الراية".

لم تكن البطولة المطلقة طريقه الدائم، لكنه عرف كيف يمنح أدواره صدقها، ويترك بصمة في الشخصيات التي يؤديها، ولو بمساحات محدودة.

وإلى جانب التمثيل، كتب وأخرج، كما عمل على تدقيق اللهجة الشامية في أعمال البيئة الدمشقية، محافظاً على تفاصيلها باعتبارها جزءاً من الذاكرة والهوية.

وبرحيله، تفقد الدراما السورية وجهاً أصيلاً من وجوهها الهادئة، وممثلاً بقي قريباً من الناس ومن ذاكرة دمشق التي أحبها وانتمى إليها. (روسيا اليوم)
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24