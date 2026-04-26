Advertisement

للمرة الاولى: شيرين تخرج عن صمتها بعد غياب طويل.. وهذا ما كشفته عن عودتها

للمرة الاولى: شيرين تخرج عن صمتها بعد غياب طويل.. وهذا ما كشفته عن عودتها
كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها بدأت مرحلة جديدة بعد فترة ابتعاد عن الساحة الفنية، مؤكدة أنها تجاوزت جزءاً كبيراً من أزمتها الصحية والنفسية، وتستعد للعودة إلى جمهورها عبر أعمال غنائية متتالية.

وخلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، قالت شيرين إنها مرت بمرحلة صعبة احتاجت خلالها إلى الابتعاد والعلاج واستعادة توازنها، مشيرة إلى أنها تشعر اليوم بتحسن واضح ورغبة قوية في الغناء.

وأوضحت أنها تنوي طرح أغنية جديدة كل أسبوعين خلال الفترة المقبلة، بهدف البقاء على تواصل دائم مع جمهورها، معتبرة أن الغناء بالنسبة إليها ليس عملاً أو مصدراً للمال، بل هو حياتها.

وتحدثت شيرين عن لحظة عودتها إلى الاستوديو، مشيرة إلى أنها شعرت بتوتر شديد في البداية، قبل أن تقف أمام الميكروفون وتغني وهي مغمضة العينين، خلال تسجيل مجموعة من الأغاني من بينها "الحضن شوك".

وقالت إنها شعرت في المرحلة الماضية كأنها تغرق، وكانت تريد من ينقذها لتعود إلى الغناء، مؤكدة أنها اشتاقت كثيراً إلى جمهورها.

ووجهت شيرين الشكر إلى عدد من زملائها الذين ساندوها، بينهم محمود الليثي، وأحمد سعد، وهيفاء وهبي، وزينة.

كما وجّهت رسالة مؤثرة إلى جمهورها قالت فيها: "أنتوا دمي وأنتوا روحي ودعواتكم بتوقفني على رجلي تاني.. النهاردة هنام وأنا مش خايفة ولا قلقانة".

وكانت شيرين قد طرحت أخيراً أغنية "الحضن شوك" عبر المنصات الرقمية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، في خطوة تمهّد لمرحلة فنية جديدة.
Advertisement
