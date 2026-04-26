فنون ومشاهير

بالصور: ممثل شهير يستعين بجهاز للمشي.. وفريقه يكشف حالته الصحية

26-04-2026 | 03:51
بالصور: ممثل شهير يستعين بجهاز للمشي.. وفريقه يكشف حالته الصحية
ظهر النجم الأميركي الشهير  ديفيد هاسيلهوف، البالغ 73 عاماً، برفقة زوجته هايلي روبرتس خلال خروج نادر في منطقة ويست هيلز، مستخدماً جهازا للمشي لمساعدته على الحركة.

وجاء ظهور نجم "Baywatch" و"Knight Rider" بعد مغادرته موعداً للعلاج الفيزيائي، وسط اهتمام من الجمهور بحالته الصحية، خصوصاً أنه شوهد العام الماضي على كرسي متحرك في مطار لوس أنجلوس قبل خضوعه لجراحة في الركبة.

وأوضح فريق هاسيلهوف أنه لا يزال نشطاً، لكنه يمر حالياً بمرحلة تعافٍ بعد عمليتي استبدال في الركبة والورك.

وبحسب الصور، ظهر هاسيلهوف بملابس رياضية بسيطة، فيما كانت زوجته هايلي روبرتس، البالغة 45 عاماً، إلى جانبه أثناء مساعدته على الوصول إلى السيارة.

وقال ممثله لموقع "Page Six" إن هاسيلهوف "بخير ويشعر بتحسن".

وكان هاسيلهوف قد تزوج هايلي روبرتس قبل ثماني سنوات، بعدما تقدم لخطبتها عام 2016، رغم الجدل الذي رافق فارق العمر بينهما والبالغ 28 عاماً.

وقبل زواجه من روبرتس، ارتبط هاسيلهوف بالممثلة كاثرين هيكلاند بين عامي 1984 و1989، ثم بالممثلة باميلا باخ حتى عام 2006، وله منها ابنتان.

وتوفيت باخ في آذار الماضي عن 61 عاماً، ونشر هاسيلهوف حينها رسالة مؤثرة قال فيها إن العائلة تشعر بحزن عميق، طالباً احترام خصوصيتها في فترة الحداد.
BGUK_3560866 - *حصري للمشتركين المميزين* ويست هيلز، <a class='entities-links' href='/entity/2919490829/كاليفورنيا/ar/1?utm_term=PublicFigures-كاليفورنيا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-كاليفورنيا&id=311813&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=كاليفورنيا. يُرجى الاتصال للاستفسار عن السعر قبل الاستخدام. - بدا نجم مسلسل "باي ووتش" السابق، ديفيد هاسلهوف، البالغ من العمر 73 عامًا، نحيلًا وهو يستخدم مشاية أثناء تجوله مع زوجته هايلي روبرتس في ويست هيلز في 22 أبريل 2026. في الصورة: ديفيد هاسلهوف، هايلي روبرتس. باكغريد المملكة المتحدة، 24 أبريل 2026. يجب ذكر اسم المصور: WCP,4cnrs / باكغريد المملكة المتحدة: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com الولايات المتحدة الأمريكية: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com *يرجى تشويش وجوه الأطفال في الصور قبل النشر*." style="width: 100%; height: 100%;" />
فنان معروف يكشف أسباب تدهور حالته الصحية (صورة)
وضع على جهاز التنفس الصناعي من دون علم عائلته.. تدهور الحالة الصحية لفنان شهير (صورة)
بعد تحسن حالته الصحية وخروج نجله من السجن... فنان شهير يعلن عودته إلى الغناء مجدداً!
نُقلت إلى العناية الفائقة.. تدهور مفاجئ في الحالة الصحية لفنانة شهيرة (صورة)
