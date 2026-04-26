مقـتل مؤثرة دهسًا.. واتهامات تطال نجمة "أكس فاكتور"!

وبعد وفاتها، عدّلت شرطة "ميتروبوليتان" التهمة الموجهة إلى غابرييل كارينغتون، المتسابقة السابقة في برنامج " "، من "محاولة القتل" إلى "القتل العمد".وبحسب التحقيقات، فإن كارينغتون، البالغة 29 عاماً، صدمت بسيارتها كلوديا وشخصين آخرين عمداً، عقب مشادة حصلت خارج الملهى في الساعات الأولى من . كما أظهرت وثائق المحكمة أنها كانت تقود تحت تأثير بنسبة تفوق الحد القانوني.وأسفر الحادث عن وفاة كلوديا، فيما أصيب حارس أمن في الخمسينيات بجروح خطيرة وُصفت بأنها غيّرت مجرى حياته، كما تعرضت امرأة أخرى لإصابات طفيفة.وطلبت المفتشة أليسون فوكسويل من الجمهور عدم تداول مقاطع الفيديو المرتبطة بالحادث، احتراماً لعائلة الضحية وحفاظاً على مسار العدالة، معربة عن تعازيها لذوي كلوديا.وأثارت وفاة كلوديا، وهي بولندية الأصل ويتابعها أكثر من 250 ألف شخص على "إنستغرام"، موجة حزن واسعة عبر مواقع التواصل، وسط رسائل نعي من أصدقائها وانتقادات لانتشار الشائعات حول الحادث.ولا تزال المتهمة قيد الاحتجاز بانتظار استكمال التحقيقات والمحاكمة. (العين)