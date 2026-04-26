مقـتل مؤثرة دهسًا.. واتهامات تطال نجمة "أكس فاكتور"!

أعلنت الشرطة البريطانية وفاة المؤثرة وعارضة الأزياء كلوديا زاكشيفسكا، المعروفة باسم "Klaudiaglam"، بعد إصابتها في حادث دهس وقع أمام ملهى ليلي.

وبعد وفاتها، عدّلت شرطة "ميتروبوليتان" التهمة الموجهة إلى غابرييل كارينغتون، المتسابقة السابقة في برنامج "إكس فاكتور"، من "محاولة القتل" إلى "القتل العمد".

وبحسب التحقيقات، فإن كارينغتون، البالغة 29 عاماً، صدمت بسيارتها كلوديا وشخصين آخرين عمداً، عقب مشادة حصلت خارج الملهى في الساعات الأولى من صباح الأحد. كما أظهرت وثائق المحكمة أنها كانت تقود تحت تأثير الكحول بنسبة تفوق الحد القانوني.
Influencer Dies After Former 'X-Factor' Star Allegedly Hit Her With Car

وأسفر الحادث عن وفاة كلوديا، فيما أصيب حارس أمن في الخمسينيات بجروح خطيرة وُصفت بأنها غيّرت مجرى حياته، كما تعرضت امرأة أخرى لإصابات طفيفة.

وطلبت المفتشة أليسون فوكسويل من الجمهور عدم تداول مقاطع الفيديو المرتبطة بالحادث، احتراماً لعائلة الضحية وحفاظاً على مسار العدالة، معربة عن تعازيها لذوي كلوديا.

وأثارت وفاة كلوديا، وهي بولندية الأصل ويتابعها أكثر من 250 ألف شخص على "إنستغرام"، موجة حزن واسعة عبر مواقع التواصل، وسط رسائل نعي من أصدقائها وانتقادات لانتشار الشائعات حول الحادث.

ولا تزال المتهمة قيد الاحتجاز بانتظار استكمال التحقيقات والمحاكمة. (العين)
