للمرة الاولى.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن فترة مرضها

26-04-2026 | 15:09
للمرة الاولى.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن فترة مرضها
في ظهورها الأول إعلامياً بعد فترة كبيرة من الغياب إثر إصابتها بوعكة صحية ومشاكل حياتية، دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على قناة mbc مصر، حيث تحدثت عن فترة غيابها، وأسرار عودتها الى الساحة الغنائية، وأكثر الفنانين الذين دعموها طوال فترة مرضها وغيابها.

قالت شيرين إنها تمر بفترة جديدة من حياتها المهنية، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على استعادة توازنها النفسي والفني بعد فترة صعبة كانت تحتاج خلالها الى "إعادة ولادة من جديد".

وأوضحت شيرين أنها مرت بظروف صحية ونفسية قاسية، كانت تشعر خلالها بأنها بحاجة الى علاج وإعادة تأهيل نفسي، مشيرة الى أنها تمكنت من تجاوز العديد من الأزمات التي كانت تؤثر عليها بشكل كبير.

وأكدت أنها تشعر بامتنان كبير لجمهورها الذي يدعمها باستمرار ويدعو لها، واصفة إياهم بأنهم بمثابة أسرتها، مضيفة أن هذا الحب يمثل لها مصدر قوة حقيقية في حياتها.

واستطردت: "أنا باشتغل والفترة اللي فاتت كنت محتاجة أتولد من جديد وكنت في منتجع واتعالجت من حاجات كتير كانت تعباني ومكسراني ودبحاني بس أنا دلوقتي الحمد لله بفضل رب العالمين، محظوظة بجمهور بيدعيلي كإني واحدة من أسرتهم ودمهم وبقولهم انتوا دمي وروحي وكل حاجة حلوة".
وتابعت شيرين عبد الوهاب، حديثها بأنها أصبحت اليوم أكثر هدوءًا واطمئنانًا، تنام دون خوف أو قلق، وتشعر بدفء محبة الناس حولها، مؤكدة حاجتها للاستمرار في تقديم الفن والتواصل مع جمهورها.

وعن عودتها الى الساحة الفنية قالت شيرين عبد الوهاب، إنها طرحت أحدث أغانيها التي تحمل اسم "الحضن شوك"، بتوقيع عزيز الشافعي، الذي كتب كلماتها وألحانها، وتوزيع توما، مشيرة الى أنها عائدة للغناء بروحها ومشاعرها، مؤكدة أنها تتمنى أن يصل صوتها الى الناس في منازلهم وسياراتهم وهواتفهم، لتكون أقرب الى جمهورها.

وأوضحت شيرين، أن لحظة دخولها الاستوديو بعد فترة غياب طويلة كانت مؤثرة للغاية، حيث ارتفعت نبضات قلبها بشكل كبير، وشعرت بتوتر شديد وصل الى فقدان القدرة على السمع للحظات، قبل أن تبدأ الغناء وهي مغمضة العينين حتى تركز بالكامل دون أي تشتيت.

ووجهت شيرين الشكر للموزع عزيز الشافعي، واصفة إياه بالداعم الكبير في مسيرتها، كما أشادت بالفنان محمود الليثي وأحمد سعد وهيفاء وهبي، مؤكدة دعمهم الكبير لها في فترة غيابها، كما أعربت عن امتنانها للفنانة زينة لدورها الإنساني ودعمها لها ولأولادها.

واستطردت: "شكرا لإخواتي اللي مجبتهمش أمي، على رأسهم محمود الليثي بعت جاب عفش علشان يفرشلي شقة وابقى وسط بيته وأسرته ده أبو الجدعنة، أما أحمد سعد ده حب عمري، أما هيفاء وهبي دي قلبها طيب وكلمتني ووقفت معايا، وأشكر الفنانة زينة وكانت قايمة بأكبر حدث في كل دول وإنها كانت بترعى أولادي".

وأعلنت شيرين عبد الوهاب أنها ستعود بشكل منتظم للإنتاج الغنائي، مؤكدة أن كل شهر سيشهد طرح أعمال، وأغانٍ جديدة لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

 وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها تستعد لمرحلة جديدة في مشوارها الفني، معبرة عن أملها في تقديم نوعية الفن التي تطمح إليها، مشيرة الى أنها ستطرح أعمالًا غنائية جديدة بشكل شهري خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت الفنية، موجهة رسالة امتنان لجمهورها، مؤكدة أنها اشتاقت إليهم بشدة خلال فترة غيابها.

وشددت شيرين على أنها لن تبتعد عن الساحة الفنية مجددًا، قائلة إنها مستمرة في الغناء ولن تختفي، مؤكدة تمسكها بالعودة بقوة لجمهورها.

وقدمت شيرين خلال ظهورها مقاطع من أشهر أغانيها، من بينها "غنيلي شوية شوية" و"مشاعر"، وسط تفاعل كبير من عمرو أديب.

وتابعت: "أنا مبطفش أنا بطفش، وربنا يديني القوة على الفن اللي عايزة أقدمه الفترة الجاية".

ووجهت شيرين رسالة إنسانية للجمهور، دعت خلالها الى تقدير النعم اليومية البسيطة، مثل الاستقرار الأسري والطعام والهواء النقي، مؤكدة أن كثيرين لا يدركون قيمتها الحقيقية.
 
