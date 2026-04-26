هل تعيش نور علي قصة حب جديدة؟

تصدّرت الفنانة حديث ، بعد منشور غامض عبر "إنستغرام" أثار تساؤلات حول حياتها العاطفية، وذلك بعد أن نشرت صورة تحمل عبارة لافتة وأشارت فيها إلى المخرج اللبناني بوب مكرزل، ما فتح باب التكهنات بين الجمهور حول طبيعة العلاقة بينهما.

شاركت نور علي صورة لطفل يحمل باقات ورد، مرفقة بعبارة "عاشر من يزيد حياتك حياة" من خلال " " عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، وأشارت إلى بوب مكرزل في المنشور مع رموز قلوب تعبيرية، الأمر الذي اعتبره المتابعون إشارة غير مباشرة تحمل دلالات عاطفية.

وسرعان ما انتشرت الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداولها الجمهور، وبدأت التكهنات والتحليلات حول الرسالة التي أرادت إيصالها.

ربط عدد من المتابعين بين المنشور الأخير وإشادات سابقة من بوب مكرزل بموهبة نور علي، خاصة بعد تعاونات فنية جمعت بينهما، إذ وصف أداءها سابقاً بالمميز.