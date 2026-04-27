في أوّل تعليق لها... كيف ردّت ميرفت أمين على أخبار تعرّضها لوعكة صحية؟

في أول تعليق لها على ما تم تداوله بشأن تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، طمأنت الفنانة جمهورها على وضعها الصحي، مستغربة الشائعات التي تحدثت عن تدهور حالتها.



وأعربت عن استيائها بأسلوب ساخر من مروّجي هذه الأخبار، قائلة في بيانها: "أنا الحمد لله كويسة عندي برد زي مخاليق ربنا، ولكني الحمد لله مفيش أي حاجة والله".





وجاء تعليق ميرفت أمين، بعد انتشار عن إصابتها بوعكة صحية شديدة ودخولها في غيبوبة ونقلها الى أحد المستشفيات، وهو ما دفع الفنان ، لكشف حقيقة الأمر، قائلاً: "النجمة الكبيرة ميرفت أمين صديقة عزيزة جدًا، وهي بمثابة أختي الكبيرة، أتواصل معها بشكل دائم، هي بخير وفي منزلها، وكل ما نُشر عن نقلها الى المستشفى غير صحيح.. تعاني فقط من دور برد شديد، وبتمنى لها الشفاء، وربنا يخليها لابنتها ولنا ولجمهورها في الوطن العربي".

