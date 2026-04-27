بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!

يعود الفنان إلى الإخراج التلفزيوني بعد غياب استمر عامين، من خلال عمل جديد يحمل عنوان " ".



وتأتي هذه العودة بعد تجربته الإخراجية الأولى في المسلسل "فعل ماضي"، الذي عُرض في آب 2024، وشكّل انطلاقته في هذا المجال إلى جانب مسيرته كممثل.

وأوضح بوشهري في تصريحات إعلامية أن سبب عودته يعود إلى قوة النص الدرامي، الذي وصفه بأنه أثار خياله الإبداعي ودفعه لتخيّل المشاهد بصريًا منذ القراءة الأولى.

وأشار إلى أن العمل الجديد ينتمي إلى الدراما الرومانسية، لكنه يقدم معالجة مختلفة تقوم على سؤال محوري حول كيفية تحوّل الحب إلى جنون قاتل، في مقاربة تغوص في تعقيدات النفس البشرية بدل الاكتفاء بالسرد العاطفي التقليدي.

وأضاف أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير، على أن يُعلن عن طاقم العمل في الفترة المقبلة.