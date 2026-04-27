بالصور... مخرج معروف يدخل القفص الذهبي!

احتفل المخرج المعروف هاني خليفة بعقد قرانه على المنتجة رنا حسانين، في حفل زفاف أقيم داخل أحد الأماكن العامة في القاهرة، بحضور عدد محدود من نجوم الفن.
وشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين، من بينهم مراد مكرم، والمخرج مجدي الهواري برفقة زوجته، إلى جانب تارا عماد وبسنت أبو باشا.
ويأتي هذا الزفاف بعد أشهر من إعلان الخطوبة، إذ كان قد احتفل في تشرين الثاني الماضي بخطوبته على رنا حسانين خلال مناسبة خاصة، نشر بعدها صورة تجمعهما عبر حسابه على موقع "فيسبوك".
وقد تلقى هاني خليفة حينها موجة من التهاني والتبريكات عبر التعليقات، من أصدقائه ومتابعين داخل الوسط الفني وخارجه.