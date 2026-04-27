تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
فنون ومشاهير
أسطورة الستينيات... الموت يُغيّب فنانة أجنبيّة قديرة (صورة)
Lebanon 24
27-04-2026
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت
المغنية
الأميركية نيدرا تالي روس، العضو الأخير الباقي من فرقة الفتيات الأسطورية في الستينيات "The Ronettes"، عن عمر ناهز 80 عاماً.
وقالت كيه روس، إنّ "والدتها فارقت الحياة بسلام في منزلها في مدينة
فرجينيا بيتش
، محاطة بعائلتها.
واشتهرت نيدرا تالي كجزء من الثلاثي الغنائي الذي ضم بنات عمومتها، روني
سبيكتور
وإستيل
بينيت
.
وقدمت الفرقة أغنيات خالدة طبعت حقبة الستينيات، من أبرزها: Be My Baby وWalking in the Rain وBaby, I Love You".
وبعد انفصال الفرقة في العام 1967، اتجهت نيدرا نحو الموسيقى
المسيحية
وأصدرت ألبومات منفردة ناجحة، أبرزها ألبوم Full Circle العام 1978، قبل أن تؤسس مسيرة مهنية ثانية ناجحة في مجال العقارات. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد معاناة مع المرض... الموت يُغيّب فنانة عربيّة بارزة (صورة)
Lebanon 24
بعد معاناة مع المرض... الموت يُغيّب فنانة عربيّة بارزة (صورة)
27/04/2026 22:36:09
27/04/2026 22:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... الموت يغيّب مخرجًا شهيرًا جدًا (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين... الموت يغيّب مخرجًا شهيرًا جدًا (صورة)
27/04/2026 22:36:09
27/04/2026 22:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فارق الحياة داخل منزله... الموت يُغيّب ممثلاً أجنبيّاً قديراً (صورة)
Lebanon 24
فارق الحياة داخل منزله... الموت يُغيّب ممثلاً أجنبيّاً قديراً (صورة)
27/04/2026 22:36:09
27/04/2026 22:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقته الموسيقيّة حقّقت نجاحات كبيرة... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين (صورة)
Lebanon 24
فرقته الموسيقيّة حقّقت نجاحات كبيرة... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين (صورة)
27/04/2026 22:36:09
27/04/2026 22:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسميًا... السيلاوي يعلن انفصاله عن زوجته ويكشف السبب!
Lebanon 24
رسميًا... السيلاوي يعلن انفصاله عن زوجته ويكشف السبب!
12:11 | 2026-04-27
27/04/2026 12:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
10:32 | 2026-04-27
27/04/2026 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولا مرّة لمتها لأمي"... فنانة لبنانيّة تتحدّث عن إنفصال والديها: "ضليت 6 سنين ما شفتها"
Lebanon 24
"ولا مرّة لمتها لأمي"... فنانة لبنانيّة تتحدّث عن إنفصال والديها: "ضليت 6 سنين ما شفتها"
08:10 | 2026-04-27
27/04/2026 08:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
07:00 | 2026-04-27
27/04/2026 07:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بصور جريئة.. نجمة عالمية تستعرض لياقتها ورشاقتها!
Lebanon 24
بصور جريئة.. نجمة عالمية تستعرض لياقتها ورشاقتها!
04:24 | 2026-04-27
27/04/2026 04:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
مصرف لبنان يعترض على الـ" 100 ألف دولار"لكل مودع
Lebanon 24
مصرف لبنان يعترض على الـ" 100 ألف دولار"لكل مودع
01:15 | 2026-04-27
27/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
11:30 | 2026-04-27
27/04/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
05:54 | 2026-04-27
27/04/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
10:32 | 2026-04-27
27/04/2026 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
07:00 | 2026-04-27
27/04/2026 07:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:11 | 2026-04-27
رسميًا... السيلاوي يعلن انفصاله عن زوجته ويكشف السبب!
10:32 | 2026-04-27
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
08:10 | 2026-04-27
"ولا مرّة لمتها لأمي"... فنانة لبنانيّة تتحدّث عن إنفصال والديها: "ضليت 6 سنين ما شفتها"
07:00 | 2026-04-27
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
04:24 | 2026-04-27
بصور جريئة.. نجمة عالمية تستعرض لياقتها ورشاقتها!
04:16 | 2026-04-27
بالصور... مخرج معروف يدخل القفص الذهبي!
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
27/04/2026 22:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
27/04/2026 22:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
27/04/2026 22:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24