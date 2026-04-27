أسطورة الستينيات... الموت يُغيّب فنانة أجنبيّة قديرة (صورة)

27-04-2026 | 09:01
توفيت المغنية الأميركية نيدرا تالي روس، العضو الأخير الباقي من فرقة الفتيات الأسطورية في الستينيات "The Ronettes"، عن عمر ناهز 80 عاماً.

وقالت كيه روس، إنّ "والدتها فارقت الحياة بسلام في منزلها في مدينة فرجينيا بيتش، محاطة بعائلتها.

واشتهرت نيدرا تالي كجزء من الثلاثي الغنائي الذي ضم بنات عمومتها، روني سبيكتور وإستيل بينيت.
 
وقدمت الفرقة أغنيات خالدة طبعت حقبة الستينيات، من أبرزها: Be My Baby وWalking in the Rain وBaby, I Love You".
 
وبعد انفصال الفرقة في العام 1967، اتجهت نيدرا نحو الموسيقى المسيحية وأصدرت ألبومات منفردة ناجحة، أبرزها ألبوم Full Circle العام 1978، قبل أن تؤسس مسيرة مهنية ثانية ناجحة في مجال العقارات. (ارم نيوز)
 
 
