أسطورة الستينيات... الموت يُغيّب فنانة أجنبيّة قديرة (صورة)

توفيت الأميركية نيدرا تالي روس، العضو الأخير الباقي من فرقة الفتيات الأسطورية في الستينيات "The Ronettes"، عن عمر ناهز 80 عاماً.



وقالت كيه روس، إنّ "والدتها فارقت الحياة بسلام في منزلها في مدينة ، محاطة بعائلتها.



واشتهرت نيدرا تالي كجزء من الثلاثي الغنائي الذي ضم بنات عمومتها، روني وإستيل .

وقدمت الفرقة أغنيات خالدة طبعت حقبة الستينيات، من أبرزها: Be My Baby وWalking in the Rain وBaby, I Love You".

وبعد انفصال الفرقة في العام 1967، اتجهت نيدرا نحو الموسيقى وأصدرت ألبومات منفردة ناجحة، أبرزها ألبوم Full Circle العام 1978، قبل أن تؤسس مسيرة مهنية ثانية ناجحة في مجال العقارات. (ارم نيوز)