زوجة سيليو إيلي صعب تستعرض حملها وتشوّق متابعيها لمعرفة جنس مولودها (صور)

شوّقت زين قطامي، زوجة سيليو ، متابعيها عبر "إنستغرام" لمعرفة جنس مولودها الذي لا تزال تخفيه، مع اقتراب انتهاء فترة حملها واستعدادها لاستقبال طفلها.



ونشرت الشابة عبر خاصية "الستوريز" صورة عفوية بإطلالة بيضاء، وطرحت سؤالًا على متابعيها حول جنس الجنين، باب التصويت بين ذكر وأنثى. وقد أظهر التفاعل أن الغلبة كانت لخيار الذكر، من دون أن تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن جنس مولودها.

وفي وقت سابق، شاركت زين متابعيها على "إنستغرام" بمجموعة من الصور العفوية مع زوجها سيليو، واستعرضت من خلالها بطنها المنتفخة في الشهور المتقدّمة من الحمل، واختارت إطلالة أنيقة بملابس رياضية باللون البنّي، وبدت في غاية الرشاقة والجمال في الأسابيع الأخيرة من حملها بطفلها الأول.وحرصت زين من خلال الصور على استعراض لحظات خاصة مع زوجها وفي منزلها، وصولاً الى نظامها الغذائي الذي تعتمده والأطباق المتنوعة التي تتناولها للحفاظ على رشاقتها وصحتها خلال فترة الحمل.