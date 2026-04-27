خرجت عن صمتها... زوجة الفنان هاني شاكر تحسم الجدل بشان وفاته!

نفت الفنانة ، المتحدثة باسم نقابة الموسيقيين في مصر، صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وفاة الفنان ، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.





وأوضحت، في بيان، أنها تواصلت هاتفيًا مع زوجة الفنان هاني شاكر، حيث طمأنتها على حالته، وترجو الدعاء له بالشفاء وعودته لجمهوره وأسرته.





وأضافت أن زوجة الفنان طلبت منها توضيح الحقيقة للجمهور، والتأكيد على أن أي تتعلق بهاني شاكر يجب أن تصدر فقط من نجله أو من خلال عن طريق الفنان والفنانة نادية مصطفى.





وشددت على ضرورة تحرّي الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، خاصةً لما تسببه من قلق لمحبيه وأسرته، مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط.



