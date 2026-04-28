22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
أصيب بذبحة قلبية مُفاجئة.. الموت يخطف فناناً شهيراً بعمر الأربعين (صورة)
Lebanon 24
28-04-2026
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن أمس الإثنين عن وفاة الفنان السعودي عادل
العتيبي
بشكل مفاجئ، تاركاً مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الدرامية والكوميدية.
ولفتت الصحف المحلية إلى أن الفنان عادل العتيبي لم يكن مصاباً بأي مرض بل تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في العقد الرابع من عمره، وهذا ما تفاعل معه عدد كبير من الفنانين والجمهور.
ونعى النجوم الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكرين مسيرته وأدواره التي تركت بصمة في المشاهد السعودي والخليجي.
وبدأ العتيبي مسيرته الفنية في مسلسل "شؤون عائلية" عام 1999، ومن ثم شارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية الدرامية والكوميدية من بينها مسلسلات "الزمن والناس" و"بيوت نادمة"، الجزء الثاني من مسلسل "أسوار" عام 2008، وسلسلة "
طاش ما طاش
" الشهيرة.
يُذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنان السعودي الراحل، مشاركته في مسلسل "روميو ويا ليت" في العام 2026.
