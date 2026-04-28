بعد الضجة التي أثارها بحديثه عن الدين الاسلامي.. والد فنان شهير يتبرأ منه (فيديو)

أثار الفنان بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن الدين .



الا ان والد السيلاوي كشف وجود قطيعة تامة بينه وبين نجله، مشيراً إلى أنه اتخذ موقفاً حاسماً زمنية قليلة، كما تبرأ من التصرفات التي صدرت عن ابنه.





ولفت إلى أنه لا يرغب حالياً في التواصل مع حسام، مؤكداً تمسكه بموقفه الحالي إلى حين أن يعيد نجله النظر في مسار حياته وخياراته.



ووجه رسالة مقتضبة ومباشرة لابنه دعاه فيها لمراجعة نفسه والعودة إلى "الطريق الصحيح"، مختتماً بقوله: "تلك حدود الله فلا تقربوها.



يُذكر أن الفنان حسام السيلاوي كان قد أثار تفاعلاً واسعاً خلال الساعات الماضية بعد إعلانه انفصاله عن زوجته ساندرا، في خطوة فاجأت المتابعين كون الزواج لم يستمر سوى أشهر قليلة.

