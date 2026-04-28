وكيل أعمال الفنان هاني شاكر يُفجّر مفاجأة: كان يُخفي عنا ألمه

وجّه مدير أعمال الفنان المصري ، رسالة مؤثرة كشف فيها حجم الضغوط والتحديات النفسية التي يعيشها المقربون من النجم خلال هذه المرحلة الحساسة، في ظل انتكاسته الصحية.



وأوضح عكنان في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أن ما يعيشه اليوم لا يُقاس بالوقت، بل بثقل الشعور، واصفًا المرحلة الراهنة بأنها من أقسى اللحظات التي واجهها في حياته.



وأشار إلى أنه لمس عن قرب الجانب الإنساني العميق الذي يتسم به هاني شاكر، مؤكدًا أنه كان يُخفي ألمه حرصًا على ألا يُثقل كاهل من حوله، في صورة تعكس شخصية استثنائية خلف الكواليس.



وأضاف أن ما يمر به الفنان يمثل اختبارًا قاسيًا، لافتًا إلى أن الشعور بالعجز عن تقديم المساعدة يخيّم على الجميع، فيما يحل القلق والانتظار مكان القدرة على الفعل. (ارم نيوز)

Advertisement