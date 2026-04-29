"حسبي الله ونعم الوكيل".. أول رد من حسام السيلاوي على قرار توقيفه وابن عمه يكشف المستور

بعد اتّهامه بازدراء الدين الإسلامي وتعميم اسمه تمهيداً لإلقاء القبض عليه فور عودته إلى إضافة الى تبرّؤ والده منه، رد الفنان حسام السيلاوي على الضجة الحاصلة.



ونشر السيلاوي عبر حسابه الخاص في منشوراً استعان فيه بآية من القرآن ، وقال: "الحمدلله. حسبي الله ونِعم الوكيل".

كما نشر فيديو غير واضح ظهر فيه مع ابنته وهي تردّد كلمة أبي بطريقة الأطفال، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: "والله يا دادا، وحياة كل من حرمني شوفتك وافترى ظلم عليّ إنه الحق ما بروح. بحبّك يا روح دادا".



وأضاف السيلاوي في منشور آخر: "يحكولكم مريض، بدو علاج، بدو نوقف مع بعض ونساعده... تردّوش عليهم كذّابين، أنا منيح وأخطأت بكلمة وحدة ومافي بني آدم ما بخطي، "قل أعوذ برب"... أما باقي الحكي إنو لازم نحب بعض ونحترم بعض ونؤمن بكل الأديان فبرجع بحكيها هون ولو كان ضدي، والسلام عليكم".

إلى ذلك نشر بشير سيلاوي، ابن عم الفنان الأردني سلسلة من مقاطع الفيديو والتعليقات عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، في محاولة لتوضيح الصورة بعد الجدل الكبير الذي أثاره حسام إثر تصريحاته الأخيرة التي اعتُبرت مسيئة للدين الإسلامي، والتي تصدّرت الترند وأثارت موجة غضب واسعة، وصلت إلى حد إعلان والده التبرؤ منه.



وأكد بشير أن ما صدر عن حسام مرفوض وخاطئ، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما يحدث لا يعكس حقيقة شخصيته، بل يرتبط بحسب تعبيره بحالة نفسية صعبة يمرّ بها، تستدعي العلاج والدعم بدل الهجوم والتشهير.



وقال في أحد الفيديوهات: "اللي صار غلط ومش صح، بس لازم تعرفوا إنو هذا الحكي انحكى قبل كم يوم، وأنا ما كنت فاهم إنو ممكن يكون حالة مرضية ونفسية لازم تتعالج”، مشيراً إلى أن حسام لم يكن بهذه الصورة سابقاً، بل هو إنسان مؤمن بالله وبالرسول، إلا أن ظروفاً معينة أثرت عليه بشكل كبير".



