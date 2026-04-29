|
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
"حسبي الله ونعم الوكيل".. أول رد من حسام السيلاوي على قرار توقيفه وابن عمه يكشف المستور
Lebanon 24
29-04-2026
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد اتّهامه بازدراء الدين الإسلامي وتعميم اسمه تمهيداً لإلقاء القبض عليه فور عودته إلى
الأردن
إضافة الى تبرّؤ والده منه، رد الفنان
الأردني
حسام السيلاوي على الضجة الحاصلة.
ونشر السيلاوي عبر حسابه الخاص في
السوشيال ميديا
منشوراً استعان فيه بآية من القرآن
الكريم
، وقال: "الحمدلله. حسبي الله ونِعم الوكيل".
كما نشر فيديو غير واضح ظهر فيه مع ابنته وهي تردّد كلمة أبي بطريقة الأطفال، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: "والله يا دادا، وحياة كل من حرمني شوفتك وافترى ظلم عليّ إنه الحق ما بروح.
بابا
بحبّك يا روح دادا".
وأضاف السيلاوي في منشور آخر: "يحكولكم مريض، بدو علاج، بدو نوقف مع بعض ونساعده... تردّوش عليهم كذّابين، أنا منيح وأخطأت بكلمة وحدة ومافي بني آدم ما بخطي، "قل أعوذ برب"... أما باقي الحكي إنو لازم نحب بعض ونحترم بعض ونؤمن بكل الأديان فبرجع بحكيها هون ولو كان
الكون
ضدي، والسلام عليكم".
إلى ذلك نشر بشير سيلاوي، ابن عم الفنان الأردني سلسلة من مقاطع الفيديو والتعليقات عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، في محاولة لتوضيح الصورة بعد الجدل الكبير الذي أثاره حسام إثر تصريحاته الأخيرة التي اعتُبرت مسيئة للدين الإسلامي، والتي تصدّرت الترند وأثارت موجة غضب واسعة، وصلت إلى حد إعلان والده التبرؤ منه.
وأكد بشير أن ما صدر عن حسام مرفوض وخاطئ، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما يحدث لا يعكس حقيقة شخصيته، بل يرتبط بحسب تعبيره بحالة نفسية صعبة يمرّ بها، تستدعي العلاج والدعم بدل الهجوم والتشهير.
وقال في أحد الفيديوهات: "اللي صار غلط ومش صح، بس لازم تعرفوا إنو هذا الحكي انحكى قبل كم يوم، وأنا ما كنت فاهم إنو ممكن يكون حالة مرضية ونفسية لازم تتعالج”، مشيراً إلى أن حسام لم يكن بهذه الصورة سابقاً، بل هو إنسان مؤمن بالله وبالرسول، إلا أن ظروفاً معينة أثرت عليه بشكل كبير".
معوّض: أؤيّد القرار الذي اتّخذته الحكومة بالأمس ونعم لاعتبار النشاطات الأمنيّة والعسكريّة لحزب الله محظورة وخارجة عن القانون ونعم لتكليف الجيش بتنفيذ هذه المهمّة والقرار جيّد والعبرة بالتنفيذ
Lebanon 24
29/04/2026 11:29:55
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
