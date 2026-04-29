تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"حسبي الله ونعم الوكيل".. أول رد من حسام السيلاوي على قرار توقيفه وابن عمه يكشف المستور

Lebanon 24
29-04-2026 | 02:40
A-
A+
حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من حسام السيلاوي على قرار توقيفه وابن عمه يكشف المستور
حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من حسام السيلاوي على قرار توقيفه وابن عمه يكشف المستور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد اتّهامه بازدراء الدين الإسلامي وتعميم اسمه تمهيداً لإلقاء القبض عليه فور عودته إلى الأردن إضافة الى تبرّؤ والده منه، رد الفنان الأردني حسام السيلاوي على الضجة الحاصلة. 

ونشر السيلاوي عبر حسابه الخاص في السوشيال ميديا منشوراً استعان فيه بآية من القرآن الكريم، وقال: "الحمدلله. حسبي الله ونِعم الوكيل".
 
كما نشر فيديو غير واضح ظهر فيه مع ابنته وهي تردّد كلمة أبي بطريقة الأطفال، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: "والله يا دادا، وحياة كل من حرمني شوفتك وافترى ظلم عليّ إنه الحق ما بروح. بابا بحبّك يا روح دادا".

وأضاف السيلاوي في منشور آخر: "يحكولكم مريض، بدو علاج، بدو نوقف مع بعض ونساعده... تردّوش عليهم كذّابين، أنا منيح وأخطأت بكلمة وحدة ومافي بني آدم ما بخطي، "قل أعوذ برب"... أما باقي الحكي إنو لازم نحب بعض ونحترم بعض ونؤمن بكل الأديان فبرجع بحكيها هون ولو كان الكون ضدي، والسلام عليكم".
 
 
 
 
 
 
إلى ذلك نشر بشير سيلاوي، ابن عم الفنان الأردني سلسلة من مقاطع الفيديو والتعليقات عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، في محاولة لتوضيح الصورة بعد الجدل الكبير الذي أثاره حسام إثر تصريحاته الأخيرة التي اعتُبرت مسيئة للدين الإسلامي، والتي تصدّرت الترند وأثارت موجة غضب واسعة، وصلت إلى حد إعلان والده التبرؤ منه.

وأكد بشير أن ما صدر عن حسام مرفوض وخاطئ، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما يحدث لا يعكس حقيقة شخصيته، بل يرتبط بحسب تعبيره بحالة نفسية صعبة يمرّ بها، تستدعي العلاج والدعم بدل الهجوم والتشهير.

وقال في أحد الفيديوهات: "اللي صار غلط ومش صح، بس لازم تعرفوا إنو هذا الحكي انحكى قبل كم يوم، وأنا ما كنت فاهم إنو ممكن يكون حالة مرضية ونفسية لازم تتعالج”، مشيراً إلى أن حسام لم يكن بهذه الصورة سابقاً، بل هو إنسان مؤمن بالله وبالرسول، إلا أن ظروفاً معينة أثرت عليه بشكل كبير".


السوشيال ميديا

الإسلام

الأردني

إسلامي

الأردن

الكريم

ام علي

أردني

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24