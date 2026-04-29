فنون ومشاهير

بعد 21 عاما.. شيرين عبد الوهاب تستعد لمشروع غنائي مع بهاء سلطان

29-04-2026 | 23:00
تشهد الساحة الغنائية في مصر حركة لافتة مع عودة شيرين عبد الوهاب إلى نشاطها الفني، حيث تتحضّر لإطلاق عملٍ ثنائي يجمعها بـ بهاء سلطان.

ويستحضر هذا التعاون تجربتهما السابقة قبل نحو 21 عامًا في أغنية وبناقص.

وفي التفاصيل، كشف مدير أعمال شيرين، ناصر بجاتو، أن العمل لا يزال في مرحلة التحضير، مع تنسيق جارٍ مع عزيز الشافعي، الذي يتولى كتابة الكلمات وتلحينها، بهدف بلورة الشكل النهائي قبل تسجيله وطرحه قريبًا.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة عودة متكاملة تعتمدها شيرين، تقوم على إصدار أغنيات منفردة إلى جانب استئناف حفلاتها والتواصل المباشر مع الجمهور.

وفي هذا الإطار، تستعد لإحياء حفل ضخم في 7 آب المقبل في الساحل الشمالي، تحديدًا في منطقة جولف بورتو مارينا بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتبعه برنامج حفلات يعيدها تدريجيًا إلى المسرح بعد فترة غياب.

وكانت شيرين قد استهلّت عودتها بأغنية الحضن شوك، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس توما، حيث حققت انتشارًا واسعًا عبر يوتيوب وتصدّرت قوائم الاستماع، في مؤشر واضح على قدرتها على استعادة موقعها بسرعة في صدارة المشهد الغنائي.

ويرى نقاد موسيقيون في مصر أن هذه العودة، بما تحمله من زخم إنتاجي وتعاونات مرتقبة، تعكس محاولة جدية لإعادة تثبيت حضور شيرين الفني، مستفيدة من قاعدة جماهيرية كبيرة وخبرة تراكمية قد تمنح أعمالها المقبلة وزنًا إضافيًا في سوق يشهد منافسة متسارعة. 

