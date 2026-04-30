قام بإشارة غير لائقة للصحافيين خلال عزاء.. فنان شهير في ورطة! (صورة)

قام الفنان المصري ، نجم فريق كايروكي، بمشكلة كبيرة بعزاء والد طليقته الفنانة التشكيلية ليلى داخل في منطقة المعادي.

وفي التفاصيل، فوجئ المصورون والصحافيون المتواجدون لتغطية العزاء بصدور إشارة غير لائقة من أمير لهم، ما أثار استياءهم ودفعهم الى مغادرة المكان بشكل جماعي.

وتقدم عدد كبير من المصورين والصحافيين بشكوى جماعية الى نقابة الصحافيين المصريين، ونقابة المهن الموسيقية ضد أمير عيد، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من "الموسيقيين" لفحص مقاطع فيديو تم تداولها لأمير عيد، تضمنت إشارة غير لائقة تجاه ممثلي الوسائل الإعلامية، خلال مشاركته في مراسم عزاء والد طليقته.





