فنون ومشاهير
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
30-04-2026
|
04:24
A-
A+
A+
A-
روت الإعلامية
المصرية
بسمة وهبة
تفاصيل صعبة عاشتها خلال تعرّضها مؤخرا لحادث سير، متحدثةً عن لحظات إنسانية اتّسمت بالخوف والارتباك، كاشفة عن إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد الحادث.
وقالت
وهبة
خلال ظهورها في برنامج "
90 دقيقة
" الذي تقدّمه: "سيبكم من الشخصية القوية... مفيش إنسان معندوش لحظات ضعف"، مشيرةً الى أنها لم تكن تستوعب ما حصل لها أثناء الحادث، بالقول: "جالي فقدان ذاكرة، ومكنتش حاسة غير بالخطر".
وأشارت بسمة إلى أنها كانت تستقلّ سيارة قديمة، ولم تكن تضع حزام الأمان أثناء جلوسها في المقعد الخلفي للسيارة، معتبرةً ذلك خطأ كبيراً، ووجّهت رسالة الى الجمهور بضرورة الالتزام بارتداء حزام الأمان حتى مع الجلوس في المقاعد الخلفية، لما له من دور مهم في الحماية.
ووصفت اللحظات داخل السيارة بأنها كانت شديدة الصعوبة، حيث شعرت وكأنها داخل "علبة سردين" بسبب شدّة الحركة، مشيرة إلى أنها بمجرد توقّف السيارة سارعت بفتح الباب والترجّل منها خوفاً من أي تطورات خطيرة.
مواضيع ذات صلة
هل يعاني ترامب من فقدان ذاكرة؟
Lebanon 24
هل يعاني ترامب من فقدان ذاكرة؟
30/04/2026 13:04:27
30/04/2026 13:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للخداع في إحدى عمليات التجميل (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للخداع في إحدى عمليات التجميل (فيديو)
30/04/2026 13:04:27
30/04/2026 13:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة التايلاندية: فقدان 3 من طاقم سفينة وإنقاذ 20 آخرين بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز
Lebanon 24
الحكومة التايلاندية: فقدان 3 من طاقم سفينة وإنقاذ 20 آخرين بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز
30/04/2026 13:04:27
30/04/2026 13:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث
Lebanon 24
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث
30/04/2026 13:04:27
30/04/2026 13:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسمة وهبة
90 دقيقة
✨ الخلف
المصرية
التزام
مصرية
ساني
وهبة
قد يعجبك أيضاً
الكيمياء بينهما على الشاشة تحوّلت إلى قصة حب.. نجمة شهيرة تعترف بعلاقتها بزميلها (فيديو)
Lebanon 24
الكيمياء بينهما على الشاشة تحوّلت إلى قصة حب.. نجمة شهيرة تعترف بعلاقتها بزميلها (فيديو)
03:50 | 2026-04-30
30/04/2026 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قام بإشارة غير لائقة للصحافيين خلال عزاء.. فنان شهير في ورطة! (صورة)
Lebanon 24
قام بإشارة غير لائقة للصحافيين خلال عزاء.. فنان شهير في ورطة! (صورة)
02:02 | 2026-04-30
30/04/2026 02:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 21 عاما.. شيرين عبد الوهاب تستعد لمشروع غنائي مع بهاء سلطان
Lebanon 24
بعد 21 عاما.. شيرين عبد الوهاب تستعد لمشروع غنائي مع بهاء سلطان
23:00 | 2026-04-29
29/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جلست على الرصيف وبكت.. هذا ما فعلته إعلامية بارزة بعد نجاتها من حادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
جلست على الرصيف وبكت.. هذا ما فعلته إعلامية بارزة بعد نجاتها من حادث سير مروّع (فيديو)
15:05 | 2026-04-29
29/04/2026 03:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سنّ الـ55... نجمة شهيرة تعلن حملها بتوأم!
Lebanon 24
في سنّ الـ55... نجمة شهيرة تعلن حملها بتوأم!
12:42 | 2026-04-29
29/04/2026 12:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
06:13 | 2026-04-29
29/04/2026 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
10:30 | 2026-04-29
29/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
14:36 | 2026-04-29
29/04/2026 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
12:25 | 2026-04-29
29/04/2026 12:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
12:55 | 2026-04-29
29/04/2026 12:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير
03:50 | 2026-04-30
الكيمياء بينهما على الشاشة تحوّلت إلى قصة حب.. نجمة شهيرة تعترف بعلاقتها بزميلها (فيديو)
02:02 | 2026-04-30
قام بإشارة غير لائقة للصحافيين خلال عزاء.. فنان شهير في ورطة! (صورة)
23:00 | 2026-04-29
بعد 21 عاما.. شيرين عبد الوهاب تستعد لمشروع غنائي مع بهاء سلطان
15:05 | 2026-04-29
جلست على الرصيف وبكت.. هذا ما فعلته إعلامية بارزة بعد نجاتها من حادث سير مروّع (فيديو)
12:42 | 2026-04-29
في سنّ الـ55... نجمة شهيرة تعلن حملها بتوأم!
10:25 | 2026-04-29
أسعار تذاكر حفل جورج وسوف تثير جدلاً... كم بلغت؟
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
30/04/2026 13:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
30/04/2026 13:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
30/04/2026 13:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
