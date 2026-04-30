لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)

روت الإعلامية تفاصيل صعبة عاشتها خلال تعرّضها مؤخرا لحادث سير، متحدثةً عن لحظات إنسانية اتّسمت بالخوف والارتباك، كاشفة عن إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد الحادث.



وقالت خلال ظهورها في برنامج " " الذي تقدّمه: "سيبكم من الشخصية القوية... مفيش إنسان معندوش لحظات ضعف"، مشيرةً الى أنها لم تكن تستوعب ما حصل لها أثناء الحادث، بالقول: "جالي فقدان ذاكرة، ومكنتش حاسة غير بالخطر".



وأشارت بسمة إلى أنها كانت تستقلّ سيارة قديمة، ولم تكن تضع حزام الأمان أثناء جلوسها في المقعد الخلفي للسيارة، معتبرةً ذلك خطأ كبيراً، ووجّهت رسالة الى الجمهور بضرورة الالتزام بارتداء حزام الأمان حتى مع الجلوس في المقاعد الخلفية، لما له من دور مهم في الحماية.



ووصفت اللحظات داخل السيارة بأنها كانت شديدة الصعوبة، حيث شعرت وكأنها داخل "علبة سردين" بسبب شدّة الحركة، مشيرة إلى أنها بمجرد توقّف السيارة سارعت بفتح الباب والترجّل منها خوفاً من أي تطورات خطيرة.







