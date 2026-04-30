قلّل إطلالاته العلنيّة بعد إصابته بـكورونا... الموت يُغيّب فناناً أجنبيّاً قديراً (صورة)

توفي المغني وكاتب أغاني موسيقى الريف ديفيد كو، عن 86 عاماً.

وفي هذا السياق، قالت زوجته، : "في أيلول 2021، تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس ، ومنذ ذلك الحين قلت مرات ظهوره العلنيّ".

واشتهر كو بأغنيات مثل "خذ هذه الوظيفة واذهب بها إلى الجحيم"، و"الرحلة".