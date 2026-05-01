سقط عمود حديد على رأسها فجأة.. فنانة شهيرة تنجو من الموت (صورة)

روت الفنانة القديرة تفاصيل الحادث الذي تعرّضت له بينما كانت تجلس في أحد النوادي، إثر سقوط عمود حديد على رأسها فجأة ما استوجب تدخلاً جراحياً عاجلاً بسبب إصابتها بجرح غائر في الرأس، مشيرة الى أن الحادث كاد يودي بحياتها .

وقالت أحمد في تصريحات صحافية: "اللحظة كانت مرعبة وغير متوقعة... كنت أتواجد داخل النادي، وفجأة وبدون سابق إنذار سقطت حديدة ضخمة من عمود إعلانات على رأسي، لم أشعر بشيء بعدها إلا وأنا أُنقل الى المستشفى في حالة إعياء شديد".



وأشارت إلى أنها خضعت لسلسلة من الفحوص الطبية الدقيقة والأشعة الشاملة فور وصولها الى المستشفى، والتي كشفت نتائجها عن جرح قطعي عميق في الرأس استلزم التدخل الجراحي السريع لخياطة الجرح.



ووصفت حالتها النفسية بأنها كانت صعبة جداً، بسبب آثار الإصابة الواضحة، مؤكدًة أنها من المقرر أن تخضع لإجراء طبي لإزالة الغرز بعد الاطمئنان على التئام الجرح بشكل مبدئي.