فقد وعيه أثناء تواجده داخل أحد المطاعم.. نجم شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)

بشكل مُفاجئ، تعرّض النجم الأميركي فينغ أحد أبرز أبطال سلسلة Mission Impossible لوعكة صحية أثارت قلق محبيه.

وفقد الممثل وعيه بشكل مفاجئ أثناء تواجده داخل أحد المطاعم في ، وفق تقارير إعلامية.



وبحسب شهود ، كان رامز، البالغ من العمر 66 عامًا، يتناول الطعام برفقة أفراد من عائلته، قبل أن تظهر عليه علامات إرهاق شديدة، تلتها حالات إغماء متكررة، ما استدعى تدخلًا سريعًا من فرق الإسعاف التي حضرت إلى المكان فور تلقي البلاغ.



وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت مصادر أن حالته استدعت متابعة دقيقة في الساعات الأولى، خاصة مع الغموض الذي أحاط بسبب الإغماء المفاجئ.



وفي أول تعليق رسمي، أوضح المتحدث باسم الفنان أن السبب المرجح للحالة يعود إلى تعرضه لارتفاع حاد في درجة الحرارة، مؤكدًا أن وضعه الصحي مستقر ولا توجد مضاعفات خطيرة، وهو ما ساهم في طمأنة جمهوره بعد موجة القلق التي انتشرت سريعًا.



وبعد فترة قصيرة، أعلن وكيل أعماله أن رامز غادر المستشفى بالفعل، وعاد إلى منزله وهو في حالة جيدة.