فنون ومشاهير

"ألبوم جديد" يُطلق قريباً.. لطيفة تغني ألحان زياد الرحباني!

Lebanon 24
01-05-2026 | 06:37
ألبوم جديد يُطلق قريباً.. لطيفة تغني ألحان زياد الرحباني!
أعلنت المغنية التونسية لطيفة عن مشروعها الغنائي المنتظر الذي يضم 7 ألحان حبيسة للموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني.

وتستعد النجمة التونسية لإطلاق هذا الألبوم في شهر تموز المقبل، وقالت إنه يضم سبع أغنيات، جميعها من ألحان الموسيقار الراحل زياد الرحباني، حيث عملا معاً على هذا المشروع الفني لعدة سنوات قبل وفاته، إلا أنها لم تتمكن من طرحه خلال الفترة الماضية.

وفي حديث عبر "العربية نت"، ذكرت لطيفة أنها سجلت كافة الأغنيات بفرنسا وانتهت من عمليات الماستر الخاصة بالألبوم الذي أصبح جاهزاً لإطلاقه، إلا أنها قررت أن تطرحه للجمهور في الذكرى السنوية الأولى لزياد الرحباني، والتي تحل في شهر تموز المقبل.


وعن رحيل زياد الرحباني قالت لطيفة إنه كان بمثابة صدمة كبيرة لها، خاصة أنها كانت تربطها به علاقة إنسانية وفنية كبيرة، وقدما معاً عدداً من الأعمال الفنية الناجحة التي تعتز بها، وتعتبرها درة التاج بمشوارها الفني.


أيضاً، قالت لطيفة إنها لا تحب أن تتحدث كثيراً عن زياد، لأن ذلك يتسبب لها في حالة من الحزن الشديد كلما ذكرته بلقاءاتها التلفزيونية والصحافية.
