لم تشعر بالحزن أو الصدمة ولم تبكِ عند وفاة زوجها... فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها!

أثارت الفنانة جدلاً واسعاً عقب تصريحات غير تقليدية، كشفت فيها أنها لم تشعر بالحزن أو الصدمة ولم تبكِ عند وفاة زوجها، موضحة أن الحدث مرّ عليها بشكل طبيعي، بحسب تعبيرها.





وبينما أثنى بعضهم على ما اعتبروه "صراحة مع النفس والآخرين من جانب الفنانة التي لا تنافق المجتمع وتقول الحقيقة كما هي بشكل مجرد"، رأى بعضهم الآخر أن "هذه الجرعة الاستنثنائية من الصراحة جاءت صادمة ولم يكن لها لزوم".





وقالت عارفة في تصريحات إذاعية أدلت بها إلى الإعلامية ، عبر برنامج " "، إنها "لم تمر بحالة حزن تقليدية ولم تبكِ كما هو متوقع"، مفسرة ذلك بطبيعة حياتها مع زوجها الراحل، حيث كان يعيش في مدينة الإسكندرية بينما تقيم هي في .







وأضافت أن "هذا الوضع جعل إحساس الفقد مختلفًا بالنسبة لها"، لافتة إلى أن "غياب الزوج لم يغيّر تفاصيل يومها بشكل واضح، وكأنه لا يزال في مكانه".







كما أشارت إلى تقبلها لفكرة الموت باعتبارها أمرًا طبيعيا، مؤكدة أن ما حدث هو نهاية عمر، و"ليس شيئًا مفاجئًا أو صادمًا"، على حد تعبيرها. (آرم نيوز)





