بسبب أغنية مثيرة للجدل... النيابة العامة تطالب بسجن مغنٍ شهير حتى ثلاث سنوات!

ولم يحضر ماتيز (40 عاماً) جلسة المحكمة، بينما مثّله محاميه، إلى جانب محامي والخدمات الاجتماعية التي رفعت الدعوى ضده.

وجاء في لائحة الاتهام أن كلمات الأغنية تتضمن إيحاءات غير مباشرة مرتبطة بالرغبة الجنسية، وتستخدم استعارات جسدية ونفسية تحمل دلالات إباحية، معتبرة أن هذه التعابير مفهومة للجمهور .

كما أشارت اللائحة إلى أن الأغنية نُشرت بشكل علني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بموافقة المتهم، دون فرض أي قيود عمرية على منصات البث الرقمي، ما اعتُبر أنه يشكّل خطراً على الأطفال.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها في الجلسة المقبلة، في قضية قد تنعكس على مسيرة الفنان الذي يتمتع بشعبية واسعة في ، وتحصد أعماله عشرات ملايين المشاهدات والاستماعات.

وكان ماتيز قد أطلق الأغنية في أيلول الماضي، لتواجه منذ ذلك الحين انتقادات واسعة، حيث رأى منتقدون أن كلماتها تحمل تفسيرات مزدوجة تتضمن إيحاءات جنسية ومضامين غير مناسبة للقاصرين.

وردّ المغني التركي على هذه الاتهامات والدعوى القضائية، مؤكداً أن أغنية "Perperişan" تستلهم تقاليد الأدب الشعبي، وتروي عبر استعارات فنية.

وأضاف في بيان نشره عبر حساباته على أنه مستغرب من تأويل كلمات الأغنية بطريقة وصفها بالمتعمدة والخبيثة، معتبراً أنها فُسّرت بشكل غير منطقي.