تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد عودة شيرين عبد الوهاب...جدل “صوت مصر” يتصدّر المشهد

Lebanon 24
01-05-2026 | 23:00
A-
A+
بعد عودة شيرين عبد الوهاب...جدل “صوت مصر” يتصدّر المشهد
بعد عودة شيرين عبد الوهاب...جدل “صوت مصر” يتصدّر المشهد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تعود الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية من جديد، من خلال إطلاق أغنيتها الجديدة “الحضن شوك”، في خطوة تُمهّد لمرحلة فنية جديدة بعد فترة من الغياب.

وتتزامن هذه العودة مع إعلان مدير أعمالها الجديد ناصر بيجاتو استعدادها لإحياء حفل غنائي في 7 أغسطس المقبل بالساحل الشمالي، إلى جانب التحضير لعدد من الدويتوهات الفنية، من بينها تعاون مع بهاء سلطان ومحمد حماقي.

غير أن عودتها أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استخدام وصف “صوت مصر” في الترويج لحفلها المرتقب، ما أعاد إشعال المنافسة القديمة حول اللقب بينها وبين الفنانة أنغام، وأعاد الجدل حول أحقية كل منهما به.

وأوضح مدير أعمال شيرين أن هذا الوصف لا يستهدف أي فنانة بعينها، بل يأتي في إطار التقدير الفني، نافياً وجود أي خلافات، ومحاولاً تهدئة الجدل المتصاعد.

كما زاد النقاش اشتعالاً بعد تداول أنباء عن تقاضي شيرين أجراً يقارب 30 مليون جنيه عن حفلها المقبل، إلى جانب تقارير سابقة تحدثت عن عروض فنية ضخمة تلقتها، من بينها عرض بمليون دولار، لم يُستكمل بسبب ظروفها الصحية.

مواقع التواصل الاجتماعي

شيرين عبد الوهاب

الساحل الشمالي

عبد الوهاب

شيرين عبد

المصرية

الشمالي

النقاش

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24