بعد عودة شيرين عبد الوهاب...جدل “صوت مصر” يتصدّر المشهد

تعود الفنانة إلى الساحة الغنائية من جديد، من خلال إطلاق أغنيتها الجديدة “الحضن شوك”، في خطوة تُمهّد لمرحلة فنية جديدة بعد فترة من الغياب.

وتتزامن هذه العودة مع إعلان مدير أعمالها الجديد ناصر بيجاتو استعدادها لإحياء حفل غنائي في 7 المقبل بالساحل ، إلى جانب التحضير لعدد من الدويتوهات الفنية، من بينها تعاون مع بهاء سلطان ومحمد حماقي.

غير أن عودتها أثارت جدلاً واسعاً على ، بعد استخدام وصف “صوت مصر” في الترويج لحفلها المرتقب، ما أعاد إشعال المنافسة القديمة حول اللقب بينها وبين الفنانة ، وأعاد الجدل حول أحقية كل منهما به.

وأوضح مدير أعمال أن هذا الوصف لا يستهدف أي فنانة بعينها، بل يأتي في إطار التقدير الفني، نافياً وجود أي خلافات، ومحاولاً تهدئة الجدل المتصاعد.

كما زاد اشتعالاً بعد تداول أنباء عن تقاضي شيرين أجراً يقارب 30 مليون جنيه عن حفلها المقبل، إلى جانب تقارير سابقة تحدثت عن عروض فنية ضخمة تلقتها، من بينها عرض بمليون دولار، لم يُستكمل بسبب ظروفها الصحية.