"يا رب ساعدني".. حسام السيلاوي يُطلق نداء استغاثة من المستشفى وينشر موقعه الجغرافي (صورة)

فاجأ الفنان متابعيه بنشر رسائل من داخل المستشفى، أكد فيها أن أفرادًا من عائلته اصطحبوه قسرًا وأعطوه أدوية مهدئة، على خلفية اعتقادهم بأنه يمر بحالة نفسية غير مستقرة، مرفقًا منشوراته بموقعه الجغرافي، وموجّهًا نداءً مباشرًا للجمهور لإنقاذه.



وقال السيلاوي: "إخواني وعيلتي أخذوني إلى المستشفى وأعطوني أدوية غصب… على أساس إني مجنون"، مضيفا: " ساعدني".

هذا التطور جاء بعد ساعات من ظهوره في فيديو جديد، رد فيه على الانتقادات التي طالته بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن الدين، مؤكدًا أن كلامه تم اجتزاؤه وإخراجه من سياقه، مشددًا على تمسكه بمعتقداته، مع توجيه الشكر لكل من دعمه.