تزوجت 3 مرات.. فنانة شهيرة تكشف سبب فشل زيجاتها (صورة)

تحدثت الفنانة بشرى عن حياتها الشخصية وتجاربها الزوجية السابقة، موضحة أسباب فشل زيجاتها الثلاث.

وقالت بشرى، خلال لقاء لها مع الإعلامية إن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني بالضرورة نهاية الاحترام أو التقدير بين الطرفين، مضيفة: "أنا لم أوفق في كل زيجاتي الثلاثة السابقة، ومازلت على علاقة طيبة بكل أزواجي السابقين وعائلتهم".



واعتبرت أن فشل الزواج لا يجب أن يفسر على أنه فشل إنساني، مشددة على أهمية الحفاظ على القيم الأخلاقية في التعامل بعد الانفصال.



وعن المشكلات التي تحدث بين الزواج ويتم تداولها على قالت بشرى: "كفاية بقى.. دا عيب.. ودي مش أخلاقنا إن كل حاجة بين أي زوجين تطلع على السوشيال ميديا ولا بيقدم ولا بيأخر غير إنكم تفتحوا بوق للناس يتدخلوا في حياتكم الخاصة وبقينا بنعاني من السوشيال ميديا وتدخلاتها في حياتنا."