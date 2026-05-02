كيفانش تاتليتوغ يفتح قلبه: "شعرت أن الله دلّني على الطريق الصحيح"

في حديث مفعم بالمشاعر والإيمان، عبّر النجم الشهير عن حالة السلام الداخلي التي يعيشها في المرحلة الراهنة من حياته، مشيراً إلى تحولات روحية وفكرية أثرت في رؤيته لمستقبله المهني والشخصي.



وأكد تاتليتوغ، المعروف في الوطن العربي بشخصية "مهند"، أنه بات يشعر بنوع من الطمأنينة واليقين، قائلاً: "شعرت أن الله دلّني الصحيح". وأوضح النجم التركي أن هذا الشعور لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة تفكير عميق ومراجعة للذات في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها والضغوط التي رافقتها.



ويُعرف عن كيفانش حرصه الدائم على اختيار أدوار ذات أبعاد إنسانية ودرامية عميقة، مبتعداً عن التكرار، وهو ما يربطه مراقبون برغبته في تقديم رسالة هادفة تتجاوز حدود النجومية التقليدية. كما يعيش الفنان التركي حالة من الاستقرار العائلي التي يصفها دائماً بأنها المحرك الأساسي لنجاحه وتوازنه النفسي.



تأتي هذه التصريحات لتعكس جانباً جديداً من شخصية تاتليتوغ، الذي يفضل عادةً إبقاء حياته الخاصة بعيداً عن صخب الإعلام، إلا أن حديثه الأخير كشف عن نضج روحي يرى فيه أن الهداية والمسار الصحيح هما مفتاح السعادة الحقيقية.

Advertisement