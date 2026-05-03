بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تستعرض أنوثتها ورشاقتها

نشرت النجمة مجموعة صور جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة لافتة من جلسة تصوير أنيقة حملت طابعاً جريئاً وعصرياً.وظهرت مايا بفستان طويل باللون البنفسجي يميّزه تصميمه الضيّق الذي يبرز القوام، مع فتحة ظهر واسعة بالكامل وصلت حتى أسفل الظهر، ما أعطى الإطلالة طابعاً جريئاً. واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بشكل بسيط، مع نظارات شمسية أضافت لمسة ناعمة من الغموض والأناقة.كالعادة، تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، وانقسمت التعليقات بين من أشاد بجمال الإطلالة وأناقتها الجريئة، ومن ركّز على جرأة تصميم الفستان وفتحة الظهر اللافتة.