تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"الدنيا دوّارة".. طليقة زوج الفنانة أصالة نصري تكشف عن مواقف صعبة جدًا مرّت بها!

Lebanon 24
03-05-2026 | 06:05
A-
A+
الدنيا دوّارة.. طليقة زوج الفنانة أصالة نصري تكشف عن مواقف صعبة جدًا مرّت بها!
الدنيا دوّارة.. طليقة زوج الفنانة أصالة نصري تكشف عن مواقف صعبة جدًا مرّت بها! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عادت طليقة الشاعر العراقي فائق حسن لإثارة الجدل من جديد من خلال تصريحاتها، مؤكدة أن قرار طلاقها منه جاء دفاعًا عن حقوقها وحقوق أبنائها، في ظل ظروف وأزمات دفعتها إلى الكشف العلني عمّا حصل.


وخلال استضافتها في برنامج "الحديقة السرية"، نفت حامد بشكل قاطع أن يكون طلاقها مرتبطًا بزواج طليقها الشاعر فائق حسن من الفنانة أصالة نصري، مشيرة إلى أن الانفصال وقع قبل هذا الزواج بثلاثة أشهر، على حد قولها. 


وفيما يتعلق بعلاقتها بأصالة نصري، اختارت حامد التزام الصمت، مكتفية بالقول إن بعض الأمور طوتها الذاكرة ولم تعد معنية بإثارتها.


وأضافت بتعبير يحمل بعدًا أن "الدنيا دوّارة"، بحسب تعبيرها.

واستعادت مارتا حامد واحدة من أصعب مراحل حياتها، متحدثة عن واقعة الشقة في دبي، حيث أوضحت أنها عادت لتجد أغراضها الشخصية قد أُخرجت، وأن طليقها كان برفقة زوجته الحالية أصالة نصري، معتبرة أن تلك اللحظة شكّلت نقطة مفصلية دفعتها إلى اتخاذ مواقف علنية أكثر حزمًا، مع إعطاء الأولوية لاستقرار أبنائها.

كما تناولت التحولات المادية التي رافقت مرحلة ما بعد الانفصال، مؤكدة أنها اختارت بدء حياة جديدة بعيدًا عن الاعتماد على طليقها، مفضّلة الحفاظ على الكرامة والاستقرار النفسي لأبنائها بدل ما وصفته بـ"الرفاهية الزائفة"، مشيرة إلى أن هذه التجربة عززت لديهم قيم القناعة.

وفي السياق نفسه، نفت حامد ما يتم تداوله حول حرمانها من أبنائها، موضحة أن إقامتهم مع والدهم جاءت باتفاق مشترك مع فائق حسن، مع استمرار التواصل اليومي بينهم، مؤكدة أن العلاقة معهم لا تزال قوية رغم الظروف.

كما عبّرت عن فخرها بأبنائها الثلاثة: خالد وماجد ونورة، لافتة إلى أن ابنها الأكبر خالد، البالغ 16 عامًا، كان له دور في تشجيعها على دخول مجال التمثيل، ما شكّل بداية مرحلة جديدة في مسيرتها.

وختمت بالتأكيد أن دخولها عالم التمثيل لم يكن بحثًا عن الشهرة، بل قرارًا واعيًا نحو الاستقلال، ورغبة في تجاوز آثار الانفصال وبناء مسار مهني وحياتي جديد قائم على الثبات والدعم الذاتي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
زوج أصالة نصري يفاجئها بلوك جديد... شاهدوا الفيديو!
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير بول مرقص عند دخوله مجلس الوزراء: الحكومة سبق أن مرت بمواقف صعبة وهي مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
غموض حول موعد عودة أصالة نصري يثير جدلًا واسعًا!
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24

أصالة نصري

مارتا حامد

الاستقلال

فائق حسن

العراقي

العراق

التزام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
03:58 | 2026-05-03
Lebanon24
01:16 | 2026-05-03
Lebanon24
23:00 | 2026-05-02
Lebanon24
14:39 | 2026-05-02
Lebanon24
12:07 | 2026-05-02
Lebanon24
10:16 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24