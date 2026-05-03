ممثل سوري يكشف محاولة نظام الأسد استهدافه وتوريطه في قضايا أمنية ويذكر السبب!

03-05-2026 | 08:03
ممثل سوري يكشف محاولة نظام الأسد استهدافه وتوريطه في قضايا أمنية ويذكر السبب!
كشف الممثل السوري نزار أبو حجر، المعروف بشخصية "أبو غالب"، خلال استضافته في برنامج "وبعدين" مع الإعلامية رابعة الزيات، عن رواية وصفها بالمثيرة، تحدث فيها عن محاولة استهدافه وتوريطه في قضايا أمنية خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، لافتاً إلى أنه جرى تصويره على أنه زعيم لتنظيم "الإخوان المسلمين".

وقال أبو حجر أن النظام السابق حاول دفعه للاعتراف زورًا، عبر خطة تهدف إلى تقديمه كزعيم لتنظيم "الإخوان المسلمين"، موضحًا أنه كان يُراد إجباره على الظهور على شاشة التلفزيون للإقرار بتنفيذ عشر عمليات، وفق ما نُقل له خلال تلك الفترة.


وأضاف أن بعض الأحداث التي كان يمر بها تم ترتيبها مسبقًا، بهدف تهيئة الظروف لدفعه إلى هذا الاعتراف القسري.


وفي سياق حديثه، أشار أبو حجر إلى أن سبب استهدافه، بحسب تعبيره، يعود إلى امتلاكه قدرة على التنبؤ ببعض الأحداث التي كانت ستقع في سوريا، إضافة إلى حديثه مع بعض الضباط عن اجتماعاتهم الخاصة.


ووصف ذلك بأنه نوع من "الطاقة الروحية"أو "الرؤى"، والتي قال إنها كانت تثير استياء الجهات الأمنية في ذلك الوقت.


وختم أبو حجر حديثه بالإشارة إلى أن هذه الضغوط توقفت بشكل مفاجئ في مرحلة معينة، موضحًا أن ما جرى كان نتيجة "أمر إلهي" على حد وصفه، حيث صدر توجيه بعدم التعرض له مجددًا.


وأكد أن هذه الوقائع، وفق قوله، موثقة ضمن ملفات الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت.
