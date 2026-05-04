اللحظات الأخيرة من حياة هاني شاكر... هذا فعله قبل وفاته

كشفت الفنانة في مصر، عن التفاصيل المؤثرة والدقائق الأخيرة في حياة الفنان ، الذي توفي أمس الأحد، في ، بعد صراع مع المرض، وأكدت أن "الحالة الصحية لشاكر كانت قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، قبل أن تتدهور بشكل سريع ومفاجىء".



وروت مصطفى تفاصيل فجر يومه الأخير قبل تدهور حالته قائلة: "أدى الراحل بانتظام وهدوء، ثم تناول قدرًا بسيطًا من الماء، لكنه أصيب فجأة بفشل تنفسي حاد أدى إلى اختلال وظائفه الحيوية".



وأضافت أنه "نُقل فورًا إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى "فوش" في باريس، ووضع على أجهزة الإنعاش، إلا أن جسده توقف عن الاستجابة تمامًا ليرحل عن عالمنا". (ارم نيوز)

