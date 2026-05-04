تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
22
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
اللحظات الأخيرة من حياة هاني شاكر... هذا فعله قبل وفاته
Lebanon 24
04-05-2026
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
نادية مصطفى
عضو مجلس
نقابة المهن الموسيقية
في مصر، عن التفاصيل المؤثرة والدقائق الأخيرة في حياة الفنان
هاني شاكر
، الذي توفي أمس الأحد، في
العاصمة الفرنسية
باريس
، بعد صراع مع المرض، وأكدت أن "الحالة الصحية لشاكر كانت قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، قبل أن تتدهور بشكل سريع ومفاجىء".
وروت مصطفى تفاصيل فجر يومه الأخير قبل تدهور حالته قائلة: "أدى الراحل
صلاة الفجر
بانتظام وهدوء، ثم تناول قدرًا بسيطًا من الماء، لكنه أصيب فجأة بفشل تنفسي حاد أدى إلى اختلال وظائفه الحيوية".
وأضافت أنه "نُقل فورًا إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى "فوش" في باريس، ووضع على أجهزة الإنعاش، إلا أن جسده توقف عن الاستجابة تمامًا ليرحل عن عالمنا". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد محاولات مكثفة لإنقاذه لم تستجب حالته للعلاج.. إليكم تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الراحل هاني شاكر
Lebanon 24
بعد محاولات مكثفة لإنقاذه لم تستجب حالته للعلاج.. إليكم تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الراحل هاني شاكر
04/05/2026 19:15:07
04/05/2026 19:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر وفاته.. هذا ما قاله الإعلامي عمرو أديب عن هاني شاكر (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار خبر وفاته.. هذا ما قاله الإعلامي عمرو أديب عن هاني شاكر (فيديو)
04/05/2026 19:15:07
04/05/2026 19:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
04/05/2026 19:15:07
04/05/2026 19:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاتها.. هذه كانت أمنية حياة الفهد الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاتها.. هذه كانت أمنية حياة الفهد الأخيرة (فيديو)
04/05/2026 19:15:07
04/05/2026 19:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهن الموسيقية
العاصمة الفرنسية
نادية مصطفى
صلاة الفجر
هاني شاكر
الفرنسية
ارم نيوز
عضو مجلس
قد يعجبك أيضاً
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
08:50 | 2026-05-04
04/05/2026 08:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سجّلها ولم يتمّ طرحها بعد... هذه آخر أغنيّة للفنان هاني شاكر
Lebanon 24
سجّلها ولم يتمّ طرحها بعد... هذه آخر أغنيّة للفنان هاني شاكر
07:01 | 2026-05-04
04/05/2026 07:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... فنانة شهيرة في المستشفى: ادعولي
Lebanon 24
بالصورة... فنانة شهيرة في المستشفى: ادعولي
05:12 | 2026-05-04
04/05/2026 05:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإعلان عن موعد العزاء ومكانه.. قرار جديد لعائلة هاني شاكر
Lebanon 24
بعد الإعلان عن موعد العزاء ومكانه.. قرار جديد لعائلة هاني شاكر
04:18 | 2026-05-04
04/05/2026 04:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة شتم نقيب الممثلين.. سجن هذه الفنانة
Lebanon 24
بتهمة شتم نقيب الممثلين.. سجن هذه الفنانة
00:49 | 2026-05-04
04/05/2026 12:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
04/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
15:00 | 2026-05-03
03/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
Lebanon 24
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
14:42 | 2026-05-03
03/05/2026 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
14:00 | 2026-05-03
03/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
08:50 | 2026-05-04
04/05/2026 08:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:50 | 2026-05-04
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
07:01 | 2026-05-04
سجّلها ولم يتمّ طرحها بعد... هذه آخر أغنيّة للفنان هاني شاكر
05:12 | 2026-05-04
بالصورة... فنانة شهيرة في المستشفى: ادعولي
04:18 | 2026-05-04
بعد الإعلان عن موعد العزاء ومكانه.. قرار جديد لعائلة هاني شاكر
00:49 | 2026-05-04
بتهمة شتم نقيب الممثلين.. سجن هذه الفنانة
23:00 | 2026-05-03
من باريس إلى القاهرة.. اليكم تفاصيل الرحلة الاخيرة لهاني شاكر
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
04/05/2026 19:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
04/05/2026 19:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
04/05/2026 19:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24