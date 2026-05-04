فنون ومشاهير

تامر حسني وطليقته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما (فيديو)

Lebanon 24
04-05-2026 | 13:03
في أجواء عائلية هادئة، احتفل النجم تامر حسني وطليقته الفنانة بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما آمايا، التي خطفت الأنظار بجمالها وأناقتها اللافتة.

وشارك تامر متابعيه عبر خاصية "الستوريز" مقطع فيديو من الاحتفال العائلي الذي أقيم في أحد المطاعم، حيث اجتمع مع بسمة وأولادهما الثلاثة في أجواء بسيطة ومليئة بالود. وقد تم تحضير قالب حلوى مميز تزيّن بفيونكة كبيرة باللون الوردي، عكست ذوق الطفلة واهتمامها بالتفاصيل والأناقة.

وظهرت آمايا بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار، إذ بدت وقد كبرت وازدادت جمالاً مع ملامح تشبه والدها إلى حد كبير. واختارت فستاناً أبيض قصيراً بلا أكمام مع نقوش ملونة تناسب عمرها، ونسّقت معه سترة خفيفة ارتدتها حول عنقها، مع حذاء رياضي أبيض بسيط.

كما لفتت الطفلة الانتباه بعنايتها بمظهرها، حيث تركت شعرها الطويل منسدلاً وزيّنته بطوق أزرق عريض أضفى لمسة ناعمة على إطلالتها.

وظهر تامر في أحد المقاطع وهو يمازح ابنته ويلتقط لها الصور أثناء إطفائها شمعة عيد ميلادها الحادي عشر، في لحظات عفوية عكست قربه الكبير من أطفاله وحرصه على دعمهم رغم انفصاله عن والدتهم.

وكذلك نشرت بسمة بوسيل صورة جماعية مع أبنائها مع تعليق: "يا رب أحفظ أولادي أينما ذهبوا وأحفظهم من أي مكروه، وأهدهم ليكونوا دائما من أفضل الناس خلقا وإيمانا ونجاحا وبارك قلوبهم بالرحمة وعقولهم بالحكمة وحياتهم بالسعادة".


