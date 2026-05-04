بقرار جديد عن عمله في الدراما.. عمرو سعد يفاجئ محبيه!

بعد إعلان الفنان ، عقب انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني، قراره الابتعاد عن في الموسم المقبل، فاجأ جمهوره بحديثه عن بحثه عن لتقديم عمل جديد في القادم، مشيرًا في بيان إلى أنه سيحسم كافة التفاصيل خلال الفترة القريبة المقبلة.

لكن المفاجأة الأبرز جاءت مع تعاقده رسميًا على مسلسل جديد بعنوان "من أول وجديد"، من إنتاج تامر مرسي، إلا أنه لن يُعرض ضمن موسم رمضان، إذ ينتمي إلى الأعمال القصيرة المؤلفة من 10 حلقات، والمقرر طرحه عبر إحدى المنصات الرقمية.

يُذكر أن عمرو سعد كان قد لفت الأنظار بقوة في رمضان الماضي من خلال مسلسل "إفراج"، من إخراج موسى، والذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا على .

وتدور أحداث العمل حول شخصية "عباس "، الذي يخرج من السجن بعد 15 عامًا من العزلة، ليجد نفسه مثقلًا بظلال جريمة قتل زوجته التي طاردته طويلاً. وبين رغبة الانتقام والشعور بالذنب، يخوض رحلة قاسية بحثًا عن التكفير والحصول على ما يشبه "صك الغفران".

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر عمرو سعد عرض فيلم "الغربان"، الذي انتهى من تصويره سابقًا، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، ويشارك فيه كل من ، محمد علاء، وميرهان حسين، إلى جانب آخرين.