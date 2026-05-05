بالفيديو...شيرين عبد الوهاب تغني لعمرو دياب

تداول مستخدمون على فيديو نادراً للفنانة ، ظهرت فيه داخل سيارتها وهي تتفاعل بالغناء مع أغنية الفنان عمرو “حبيبي ولا على باله”، مرددة كلماتها في لحظة عفوية لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور.

ويعود الفيديو إلى عام 2020، أثناء توجهها لإحياء حفل في مدينة جدة بالمملكة ، حيث نشره أحد المصورين في حينه قبل أن يعاود الانتشار مجدداً خلال الساعات الماضية.

وأعرب عدد كبير من محبي شيرين عن سعادتهم بظهور المقطع، معتبرين أنه يعكس عفويتها وقربها من جمهورها، فيما رأى آخرون أنه يشير إلى عودتها التدريجية للتفاعل مع محبيها بعد فترة غياب بسبب وعكة صحية.

وفي سياق منفصل، كانت الوهاب قد نعت الفنان هاني شاكر عبر حسابها على “إنستغرام”، مقدمة التعازي لأسرته ومحبيه، وداعية له بالرحمة والمغفرة.