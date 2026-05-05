بالفيديو...شيرين عبد الوهاب تغني لعمرو دياب

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادراً للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيه داخل سيارتها وهي تتفاعل بالغناء مع أغنية الفنان عمرو دياب “حبيبي ولا على باله”، مرددة كلماتها في لحظة عفوية لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور.
ويعود الفيديو إلى عام 2020، أثناء توجهها لإحياء حفل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث نشره أحد المصورين في حينه قبل أن يعاود الانتشار مجدداً خلال الساعات الماضية.
وأعرب عدد كبير من محبي شيرين عن سعادتهم بظهور المقطع، معتبرين أنه يعكس عفويتها وقربها من جمهورها، فيما رأى آخرون أنه يشير إلى عودتها التدريجية للتفاعل مع محبيها بعد فترة غياب بسبب وعكة صحية.
وفي سياق منفصل، كانت شيرين عبد الوهاب قد نعت الفنان هاني شاكر عبر حسابها على “إنستغرام”، مقدمة التعازي لأسرته ومحبيه، وداعية له بالرحمة والمغفرة.