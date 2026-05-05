فنون ومشاهير

بسبب رائحة شعرها توقيف تصوير مسلسل تركي شهير.. والبطلة تتوعد! (صورة)

Lebanon 24
05-05-2026 | 02:21
بسبب رائحة شعرها توقيف تصوير مسلسل تركي شهير.. والبطلة تتوعد! (صورة)
انتشرت أخبار مؤخرا تتعلق بكواليس تصوير المسلسل التركي الشهير "تحت الأرض"، حيث زعم أن بطلة العمل الممثلة ديفريم أوزكان تسببت في تعطيل التصوير بسبب استخدامها زيوتا نباتية للعناية بالشعر، قيل إنها أصدرت رائحة قوية أثارت انزعاج فريق العمل.

وبحسب ما تم تداوله، فإن هذه الرائحة المزعومة أدت إلى إيقاف بعض المشاهد، بل وذهب البعض إلى القول إن فريق الإخراج اضطر للتدخل وطلب إيقاف التصوير مؤقتا. 

الا ان أوزكان خرجت عن صمتها بعد هذه الأخبار، مؤكدة في بيان رسمي أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة، مشددة على أن هذه الأخبار تندرج ضمن الشائعات التي تستهدف النيل من سمعتها المهنية والشخصية.

وأشارت إلى ان هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذه الادعاءات، معتبرة أن الهدف منها هو تحقيق نسب مشاهدة وتفاعل على حساب الحقيقة.

ولفتت إلى أن نشر مثل هذه الأخبار لا يمت بصلة لأخلاقيات العمل الصحفي، بل يندرج ضمن حملات ممنهجة للإساءة، مشيرة إلى أن جهدها المهني وحياتها الخاصة يتم استهدافهما بشكل متكرر، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي هذه الشائعات.
 




