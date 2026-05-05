تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
جثمان هاني شاكر يصل إلى مصر والوداع غداً
Lebanon 24
05-05-2026
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل، مساء اليوم، جثمان الفنان المصري
هاني شاكر
إلى
مطار القاهرة الدولي
قادما من
العاصمة الفرنسية
باريس
، على متن رحلة تابعة لشركة
مصر للطيران
، بعد وفاته إثر أزمة صحية.
وكان في استقبال الجثمان وعدد من أفراد أسرته في صالة كبار الزوار،
وزير الصحة
المصري خالد عبد الغفار، إلى جانب نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية
أشرف زكي
، وعدد من الشخصيات الفنية والرسمية.
وأشرفت الجهات المختصة في
المطار
على إنهاء الإجراءات الرسمية لنقل الجثمان بسرعة، قبل أن يتم نقله إلى إحدى المستشفيات، حيث سيبقى حتى صباح
الغد
تمهيدا لإقامة صلاة الجنازة في أحد مساجد مدينة السادس من أكتوبر، قبل مواراته الثرى في مقابر العائلة.
وكان الراحل قد عانى خلال الأشهر الماضية من تدهور في حالته الصحية، وخضع لعدة عمليات جراحية في باريس، قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز 74 عاما، تاركا مسيرة فنية طويلة في عالم الغناء العربي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى نجوم الفن هاني شاكر
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى نجوم الفن هاني شاكر
06/05/2026 02:57:37
06/05/2026 02:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
06/05/2026 02:57:37
06/05/2026 02:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وكيل أعمال الفنان هاني شاكر يُفجّر مفاجأة: كان يُخفي عنا ألمه
Lebanon 24
وكيل أعمال الفنان هاني شاكر يُفجّر مفاجأة: كان يُخفي عنا ألمه
06/05/2026 02:57:37
06/05/2026 02:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد حالة هاني شاكر الصحية؟
Lebanon 24
ما جديد حالة هاني شاكر الصحية؟
06/05/2026 02:57:37
06/05/2026 02:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار القاهرة الدولي
العاصمة الفرنسية
القاهرة الدولي
مطار القاهرة
مصر للطيران
وزير الصحة
هاني شاكر
أشرف زكي
قد يعجبك أيضاً
كارلا حداد بين اللياقة والموضة في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
كارلا حداد بين اللياقة والموضة في أحدث ظهور لها
16:23 | 2026-05-05
05/05/2026 04:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انسجام عائلي يجمع تامر حسني وبسمة بوسيل في عيد ميلاد ابنتهما آمايا
Lebanon 24
انسجام عائلي يجمع تامر حسني وبسمة بوسيل في عيد ميلاد ابنتهما آمايا
13:54 | 2026-05-05
05/05/2026 01:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار قضائيّ جديد بحقّ الفنان محمد رمضان
Lebanon 24
قرار قضائيّ جديد بحقّ الفنان محمد رمضان
10:10 | 2026-05-05
05/05/2026 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إلقاء القبض على ممثل سوريّ شهير
Lebanon 24
بالصورة... إلقاء القبض على ممثل سوريّ شهير
08:35 | 2026-05-05
05/05/2026 08:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت شابة جميلة... نجمة "the voice kids" قالت نعم بأجواء رومانسيّة (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت شابة جميلة... نجمة "the voice kids" قالت نعم بأجواء رومانسيّة (فيديو)
08:08 | 2026-05-05
05/05/2026 08:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
03:00 | 2026-05-05
05/05/2026 03:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
Lebanon 24
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
07:37 | 2026-05-05
05/05/2026 07:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
08:16 | 2026-05-05
05/05/2026 08:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة أموال صغار المودعين.. قريبا؟
Lebanon 24
إعادة أموال صغار المودعين.. قريبا؟
05:15 | 2026-05-05
05/05/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ساحل علما.. عثر على حقيبة تحوي 110 ألف دولار وشعبة المعلومات توقفه
Lebanon 24
في ساحل علما.. عثر على حقيبة تحوي 110 ألف دولار وشعبة المعلومات توقفه
03:23 | 2026-05-05
05/05/2026 03:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:23 | 2026-05-05
كارلا حداد بين اللياقة والموضة في أحدث ظهور لها
13:54 | 2026-05-05
انسجام عائلي يجمع تامر حسني وبسمة بوسيل في عيد ميلاد ابنتهما آمايا
10:10 | 2026-05-05
قرار قضائيّ جديد بحقّ الفنان محمد رمضان
08:35 | 2026-05-05
بالصورة... إلقاء القبض على ممثل سوريّ شهير
08:08 | 2026-05-05
أصبحت شابة جميلة... نجمة "the voice kids" قالت نعم بأجواء رومانسيّة (فيديو)
06:34 | 2026-05-05
بالصورة... والدة ممثلة لبنانيّة في المستشفى: عشنا 3 أيّام عصيبة
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
06/05/2026 02:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
06/05/2026 02:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
06/05/2026 02:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24