أول إطلالة لزوجة الراحل هاني شاكر بعد وفاته.. وقواعد لحضور الصحافيين جنازته اليوم

06-05-2026 | 02:25
أول إطلالة لزوجة الراحل هاني شاكر بعد وفاته.. وقواعد لحضور الصحافيين جنازته اليوم
وصل جثمان الفنان المصري الراحل هاني شاكر الى مصر مساء أمس الثلاثاء استعداداً لتشييعه اليوم الأربعاء الى مثواه الأخير، حيث كان في استقباله عدد من الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

هذا وانتشرت صورة لزوجة شاكر نهلة توفيق في أول ظهور لها بعد وفاته من مطار شارل ديغول في باريس قبيل نقل جثمانه إلى مصر. 
 
 
 
 
إلى ذلك، بدأت نقابة الصحافيين في التفعيل الأول للبروتوكول الذي وقّعته مع شركة SOKNA، حيث تم تشكيل لجنة للمتابعة من شعبة المصوّرين الصحافيين، لتنفيذ ضوابط تغطية الجنازات، في جنازة الفنان هاني شاكر، ليكون الأول الذي تُطبَّق في جنازته هذه القواعد.

وأطلقت النقابة، بالتعاون مع شعبة المصوّرين، والشركة المنظِّمة لجنازة الفنان الكبير، استمارة لتسجيل بيانات المصوّرين الصحافيين، لضمان تنظيم حضورهم بما يتيح لهم تأدية واجبهم على أكمل وجه.

يأتي ذلك في إطار الحرص على ظهور جنازة وعزاء الفنان هاني شاكر بصورة مشرّفة وحضارية، وتقديراً لدور الإعلام والصحافة في نقل الصورة وتوثيق تاريخ الفن، وتسهيلاً لعمل المصوّرين الصحافيين.

ووضعت النقابة بالتعاون مع شركة SOKNA عدداً من الخطوات والإرشادات، التي تسهّل على المصوّرين الصحافيين أداء مهامهم، على النحو التالي:

- تم تخصيص أماكن مناسبة ومحدّدة للمصوّرين، تمكّنهم من التقاط الصور خلال مراسم الجنازة أو العزاء.

- يُمنع الذهاب الى المقابر، أو التقاط الصور خلال الدفن، بناءً على رغبة أسرة الفقيد.

- لن يُسمح بالتصوير داخل قاعات المسجد خلال صلاة الجنازة، على أن يتم توفير صور الصلاة من خلال النقابة عبر فريق SOKNA، حيث سيتم إرسالها عبر مجموعة "واتس آب"، التي تضم جميع المصوّرين المسجلين، الى جانب ممثلي نقابة الصحافيين وSOKNA.







