"صطيف الأعمى" نجم "باب الحارة" في قبضة الأمن.. ما القصة؟

06-05-2026 | 23:00
صطيف الأعمى نجم باب الحارة في قبضة الأمن.. ما القصة؟
أوقفت السلطات الأمنية السورية الممثل معن عبد الحق في العاصمة دمشق، دون صدور توضيحات رسمية حتى الآن بشأن أسباب الاعتقال.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن عبد الحق، المعروف بشخصية "صطيف الأعمى" في مسلسل "باب الحارة"، تم توقيفه في إطار إجراءات أمنية، ولا يزال قيد التحقيق.


ويُعدّ عبد الحق من الأسماء البارزة في الدراما السورية، حيث ارتبط اسمه لدى الجمهور بالشخصية التي جسدها في "باب الحارة"، والتي لعب فيها دور جاسوس يعمل لصالح الاحتلال الفرنسي ضد المقاومة.


وكان الممثل قد أثار جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة بسبب مواقفه السياسية المؤيدة للرئيس السوري السابق بشار الأسد، ما عرّضه لانتقادات من بعض الأوساط الفنية والجماهيرية.
 
