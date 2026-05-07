مُفاجأة لجمهور "المدينة البعيدة".. انفصال أحد أبطال المسلسل في نهاية الموسم (صورة)

أعلن رسميا انفصال الممثل ألبير شانكايا الذي يؤدي دور " ألبورا" عن المسلسل التركي الشهير "المدينة البعيدة" وذلك في حلقة نهاية الموسم التي ستعرض بتاريخ أيار الجاري.

Advertisement

وأفيد بأن الممثل هو من طلب الإنفصال عن المسلسل، ويتردد أنه اتفق على مشروع آخر سيعرض في شهر أيلول المقبل.



ويتردد أيضا ان هناك إنفصالات أخرى ستحدث في المسلسل وسيتم الإعلان عنها تدريجيا.



يُذكر ان مسلسل "المدينة البعيدة" هو النسخة للمسلسل اللبناني " "، وحقق شهرة واسعة على مدى موسمين في .



