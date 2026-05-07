بعد صدور حكم البراءة.. هذا أول تعليق من فضل شاكر

صدر أمس الأربعاء حكم قضائي ببراءة الفنان في إحدى المنظورة أمام في .وفي أعقاب الحكم، أكدت محامية شاكر، أماتا مبارك أن الأخير يتابع باهتمام رسائل الدعم التي تصله من جمهوره، مشيرة إلى أنه بعث برسالة محبة وامتنان لكل من وقف إلى جانبه طوال الفترة الماضية.وتابعت مبارك ان شاكر يشعر بتقدير كبير تجاه جمهوره، وإن هذا الدعم يمنحه دافعًا قويًا للاستمرار وتجاوز المرحلة الحالية، آملة في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجات جديدة على المستوى القضائي.وكان القاضي ، قاضي الجنايات في بيروت، أصدر حكمًا ببراءة شاكر من تهمة محاولة قتل ، بعد سلسلة من الجلسات القضائية التي تضمنت الاستماع إلى شهود من طرفي القضية ومراجعة الأدلة والوقائع المرتبطة بها.ومن المقرر أن يمثل شاكر خلال الفترة المقبلة أمام في بيروت.