إطلالة هندية مرصعة بالذهب والألماس ضمن “ميت غالا”

لفتت سيدة الأعمال إيشا أمباني الأنظار خلال حفل “ميت غالا” لهذا العام، بعد ظهورها بإطلالة وُصفت بأنها من بين الأكثر فخامة وتعقيداً في تاريخ الحدث العالمي.

وارتدت أمباني “ساري” هندياً باللون الذهبي من تصميم المصمم غاوراف غوبتا، جرى تنفيذه يدوياً باستخدام تطريزات من ، فيما زُيّنت البلوزة المصاحبة بأكثر من ألف ماسة وأحجار كريمة بلغ وزنها نحو 1800 قيراط.

وبحسب تقارير، شارك نحو 40 حرفياً في إنجاز التصميم الذي استغرق وقتاً طويلاً لضمان دقة تفاصيله، ليخرج بمظهر وصف بالملكي خلال الأمسية.

وأكملت أمباني إطلالتها بحقيبة فريدة على شكل ثمرة مانجو منحوتة يدوياً، تُقدّر قيمتها بنحو 100 ألف دولار، وتعود لأكثر من 20 عاماً، في إشارة رمزية إلى الثقافة الهندية التي تعتبر المانجو رمزاً للوفرة والازدهار.

كما وُضعت الحقيبة داخل تصميم آخر من الكروشيه، في دمج يجمع بين الحرفية التقليدية واللمسة المعاصرة، ما جعل إطلالتها محط اهتمام واسع في أوساط الموضة العالمية.