بالصورة... بعد مسيرة فنيّة طويلة الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً

بعد مسيرة فنيّة طويلة، غيّب الموت اليوم الخميس، المخرج المسرحي والسينمائي الكبير نبيل لحلو، عن عمر ناهز 81 عاماً، داخل مستشفى في العاصمة المغربية الرباط، بعد صراع مع المرض.

Advertisement



وفي هذا السياق، قالت ابنة الراحل المخرجة والممثلة المغربية الشابة ماريا كنزي لحلو، أنّ "والدها فارق الحياة بعدما تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، نتيجة معاناته من أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط ". (ارم نيوز)